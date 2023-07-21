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Прокуратура указала Минздраву Архангельской области на огрехи в работе

В прокуратуре области 31.10.2023 состоялось заседание коллегии по теме: «О состоянии охраны здоровья граждан, доступности и качестве оказываемой им медицинской помощи, оснащенности медицинских организаций, своевременности обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, целевом и эффективном использовании медицинского оборудования, организации закупочной деятельности учреждений здравоохранения».

Участие в работе коллегии приняли: уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова, министр здравоохранения области Александр Герштанский, представители УФСИН России по Архангельской области, Территориального отдела Росздравнадзора по Архангельской области и НАО, Территориального фонда обязательного медицинского страхования области.  

На обсуждение вынесены вопросы кадрового дефицита медицинских работников, несвоевременного обеспечения граждан лекарственными препаратами, некачественного и несвоевременного оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной медицинской помощи детям. Обозначена проблема простоя медицинского оборудования, либо недостаточного оснащения им медицинских учреждений. 

Проанализированы факты нарушения прав обвиняемых и осужденных на охрану здоровья, несоблюдения учреждениями УФСИН требований законодательства о медико-санитарном обеспечении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

За 10 месяцев 2023 года в указанной сфере прокурорами выявлено 601 нарушение закона, принято 275 актов прокурорского реагирования, восстановлены права 159 граждан, в том числе 12 детей на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

По итогам коллегии разработан комплекс мер, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере здравоохранения, реальное восстановление прав граждан.

 

01 ноябрь 11:47 | : Скандалы

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