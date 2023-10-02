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Большинство архангелогородцев помогают деньгами своим стареньким родителям

Размер финансовой помощи родителям за год вырос.

По факту же 66% архангелогородцев помогают своим родителям финансово: 23% делают это постоянно, 34% — по необходимости и 9% — крайне редко. 16%, напротив, принимают финансовую помощь родителей, еще 12% не помогают родителям деньгами и не принимают их финансовой помощи.

 Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18% среди респондентов моложе 34 лет, 29% среди россиян старше 45 лет. С ростом уровня дохода растет и количество респондентов, кто готов помогать деньгами на постоянной основе или по необходимости.

 В среднем на материальную помощь родителям северяне отводят 14 тыс. руб. в месяц. У мужчин траты на помощь родителям больше, чем у женщин: 15 200 руб. против 12 600 руб. соответственно.

(фото с https://gazeta-ch.ru

22 ноябрь 10:41 | : Будни

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