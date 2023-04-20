Архангелогородцы считают вопрос о размере зарплаты неприличным

Скрывать размер зарплаты от супругов в нашей стране не принято: 78% архангелогородцев сообщили, что вторая половина в курсе их реального дохода. Однако мужчины по-прежнему делятся такой информацией чаще женщин.

Только 15% северян считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. В том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 37%. 3 из 10 считают, что столь деликатный вопрос лучше не задавать никому. О готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины (19% против 11% среди женщин), тогда как о неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев — женщины. Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 22%, то среди старшего поколения — уже 35%.



Рассказывая о величине своего заработка, положительные эмоции испытывают 12% работающих, отрицательные — 22%. Каждый четвертый (25%) делится этой информацией без каких-либо чувств, столько же предпочитают молчать об этом. Чем выше доход, тем чаще о нем говорят с гордостью: если среди тех, чья зарплата составляет менее 50 тыс. руб., положительные эмоции испытывают только 5%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — втрое больше (15%).



О том, что уровень их дохода не известен никому, сообщили 23% работающих жителей Поморья. У каждого второго (50%) точная сумма заработка известна второй половине, у каждого третьего (33%) — родителям, у каждого пятого (21%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам.



Большинство состоящих в браке (78%) сообщило, что супруги в курсе их реального уровня доходов, тогда как 18% скрывают размер зарплаты от второй половины. Последнее больше свойственно женщинам (24% против 14% среди мужчин).