Как архангелогородцы испытывают стресс в связи с 1 сентября

Взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, в этом году собирается 1 из 3 родителей. Число тех, кто недоволен качеством обучения детей, за 3 года возросло.

Как и в прошлом году, стресс перед 1 сентября испытывают 22% родителей архангельских школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (29% против 19%).



Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собирается рекордно большое число родителей — 34%, что на 9 п.п. больше, чем в 2022-м и 2021-м. Еще 18% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.



Почти каждая вторая архангельская компания предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 19% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.