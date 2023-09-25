Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий благословил командира архангельского СОБРа

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 ноября встретился с личным составом специального отряда быстрого реагирования «Архангел» Управления Росгвардии по Архангельской области. Командира подразделения полковника Виктора Воротынцева архипастырь благословил образом Христа Спасителя.

    Глава митрополии обратился к офицерам со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

    Глубокоуважаемый Виктор Владимирович, дорогие братья воины!

    Позвольте поздравить вас с 30-летием со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Архангел». Архангелами Церковь именует главных ангелов — предводителей бесплотных сил небесных. В библейской книге Бытия мы читаем: «В начале сотворил Бог небо и землю». Мы живем на земле, в мире видимом, а под именем неба разумеем духовный незримый мир бестелесных ангелов. Священное Писание представляет нам ангелов действующими, исполняющими повеления Божии и ограждающими благочестивых людей своим покровом. Церковное учение повествует о могуществе и силе воли ангелов, об их чистоте и святости.

    Именование отряда специального назначения «Архангел» свидетельствует не просто о географической привязке к городу Архангельску, но имеет более глубокий смысл, который зависит от того, как сами воины воспринимают свое высокое служение.

    Это восприятие проявляется в добросовестном исполнении обязанностей и внутреннем благородстве каждого офицера. Несомненно, личный состав войск национальной гвардии в наше очень непростое время с достоинством совершает свой повседневный подвиг, обеспечивая для всех сограждан мирное небо над головой.

    «Стоя на страже закона, защищая жизнь и права сограждан, сотрудники Росгвардии вносят свой значимый вклад в укрепление государственной безопасности и сохранение общественного порядка. Личное мужество, искренняя любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию и героизм — эти и многие другие качества являют росгвардейцы, исполняющие ныне свой воинский долг», — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Ныне, когда Россия переживает трудности, и против нас ополчились многие страны мира, каждый воин должен особо ответственно подходить к защите Отечества, и мы видим, что сегодня это так, и так было во все времена, когда с Божией помощью воинство православное противостояло превосходящим силам противника. Господь Бог всегда на стороне истины, правды и Он помогает тем, кто воинствует не столько против властителей земных, сколько против повелителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Воин — не наемник или простой исполнитель воли руководства, он защитник правды и мира, заступник за тех, кто не может сам постоять за себя, поэтому в его сердце не должны гнездиться пороки, не должно быть зла, мстительности, похоти и корысти. Важно следить за своим языком, стараться избавляться от бранных слов, ибо там, где звучат ругательства, не может пребывать Господь, человек сам себя лишает благодати и помощи Божией. Помните об этом! Защитник Отечества должен быть крепок духом, и сила его — в исполнении Божиих заповедей. Чтобы преодолевать грехи, страсти и пороки, воин, как и любой человек, может прибегать к Господу Богу, к Его Святой Церкви, и в таинствах церковных получать силы для того, чтобы укреплять свой дух, очищать сердце, преображать свою жизнь. Дай Бог, чтобы вы, всегда пребывали не только в прекрасной физической форме, но и в добром расположении духа, чтобы никакие треволнения, никакие угрозы и опасности никогда не могли поколебать вашу веру в Бога и решимость достойно и праведно нести воинское служение, о котором Святая Церковь евангельскими словами Христа Спасителя говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

    «Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!» — такие слова мы слышим в молитве о Святой Руси, которая возносится за каждой Божественной литургией. Каждый из вас — достойный сын своего Отечества и настоящий защитник, вы наша опора, надежда и сила. За вас молится Святая Церковь и благословляет ваш ратный труд. За вас возносят горячие молитвы ваши семьи и друзья, вся страна обращается к Господу Богу, призывая Его помощь на тех, кто сегодня жертвенно служит Богохранимому Отечеству.

    Пусть Человеколюбивый Господь наш Иисус Христос молитвами Преблагословенной Владычицы мира, Архангела Божия Михаила и всех святых сохраняет вас в здравии и долгоденствии. Искренне желаю вам всеукрепляющей помощи Божией и Покрова Пречистой Богоматери. Храни всех вас Господь! Будьте всегда здоровы и Богом хранимы!

    ***

    Митрополит Корнилий пообщался с личным составом «Архангела» и ответил на многие интересующие воинов вопросы. Полковник Виктор Воротынцев поблагодарил архипастыря за теплое общение и отметил, что поддержка Русской Православной Церкви очень важна для сотрудников «Архангела».

   Отметим, что на встрече присутствовали сотрудники и других силовых ведомств. 

(по материалам Архангельской епархии)

10 ноябрь 09:11 | : Будни / Верую

Главные новости


Как не взорвать свой город. Разговор с режиссёром «1000 дешёвых зажигалок»
Поморские мотивы Петра Налича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (107)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20