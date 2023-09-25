Митрополит Корнилий благословил командира архангельского СОБРа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 ноября встретился с личным составом специального отряда быстрого реагирования «Архангел» Управления Росгвардии по Архангельской области. Командира подразделения полковника Виктора Воротынцева архипастырь благословил образом Христа Спасителя.

Глава митрополии обратился к офицерам со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Глубокоуважаемый Виктор Владимирович, дорогие братья воины!

Позвольте поздравить вас с 30-летием со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Архангел». Архангелами Церковь именует главных ангелов — предводителей бесплотных сил небесных. В библейской книге Бытия мы читаем: «В начале сотворил Бог небо и землю». Мы живем на земле, в мире видимом, а под именем неба разумеем духовный незримый мир бестелесных ангелов. Священное Писание представляет нам ангелов действующими, исполняющими повеления Божии и ограждающими благочестивых людей своим покровом. Церковное учение повествует о могуществе и силе воли ангелов, об их чистоте и святости.

Именование отряда специального назначения «Архангел» свидетельствует не просто о географической привязке к городу Архангельску, но имеет более глубокий смысл, который зависит от того, как сами воины воспринимают свое высокое служение.

Это восприятие проявляется в добросовестном исполнении обязанностей и внутреннем благородстве каждого офицера. Несомненно, личный состав войск национальной гвардии в наше очень непростое время с достоинством совершает свой повседневный подвиг, обеспечивая для всех сограждан мирное небо над головой.

«Стоя на страже закона, защищая жизнь и права сограждан, сотрудники Росгвардии вносят свой значимый вклад в укрепление государственной безопасности и сохранение общественного порядка. Личное мужество, искренняя любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию и героизм — эти и многие другие качества являют росгвардейцы, исполняющие ныне свой воинский долг», — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ныне, когда Россия переживает трудности, и против нас ополчились многие страны мира, каждый воин должен особо ответственно подходить к защите Отечества, и мы видим, что сегодня это так, и так было во все времена, когда с Божией помощью воинство православное противостояло превосходящим силам противника. Господь Бог всегда на стороне истины, правды и Он помогает тем, кто воинствует не столько против властителей земных, сколько против повелителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Воин — не наемник или простой исполнитель воли руководства, он защитник правды и мира, заступник за тех, кто не может сам постоять за себя, поэтому в его сердце не должны гнездиться пороки, не должно быть зла, мстительности, похоти и корысти. Важно следить за своим языком, стараться избавляться от бранных слов, ибо там, где звучат ругательства, не может пребывать Господь, человек сам себя лишает благодати и помощи Божией. Помните об этом! Защитник Отечества должен быть крепок духом, и сила его — в исполнении Божиих заповедей. Чтобы преодолевать грехи, страсти и пороки, воин, как и любой человек, может прибегать к Господу Богу, к Его Святой Церкви, и в таинствах церковных получать силы для того, чтобы укреплять свой дух, очищать сердце, преображать свою жизнь. Дай Бог, чтобы вы, всегда пребывали не только в прекрасной физической форме, но и в добром расположении духа, чтобы никакие треволнения, никакие угрозы и опасности никогда не могли поколебать вашу веру в Бога и решимость достойно и праведно нести воинское служение, о котором Святая Церковь евангельскими словами Христа Спасителя говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

«Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!» — такие слова мы слышим в молитве о Святой Руси, которая возносится за каждой Божественной литургией. Каждый из вас — достойный сын своего Отечества и настоящий защитник, вы наша опора, надежда и сила. За вас молится Святая Церковь и благословляет ваш ратный труд. За вас возносят горячие молитвы ваши семьи и друзья, вся страна обращается к Господу Богу, призывая Его помощь на тех, кто сегодня жертвенно служит Богохранимому Отечеству.

Пусть Человеколюбивый Господь наш Иисус Христос молитвами Преблагословенной Владычицы мира, Архангела Божия Михаила и всех святых сохраняет вас в здравии и долгоденствии. Искренне желаю вам всеукрепляющей помощи Божией и Покрова Пречистой Богоматери. Храни всех вас Господь! Будьте всегда здоровы и Богом хранимы!

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Митрополит Корнилий пообщался с личным составом «Архангела» и ответил на многие интересующие воинов вопросы. Полковник Виктор Воротынцев поблагодарил архипастыря за теплое общение и отметил, что поддержка Русской Православной Церкви очень важна для сотрудников «Архангела».

Отметим, что на встрече присутствовали сотрудники и других силовых ведомств.

(по материалам Архангельской епархии)