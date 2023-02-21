Митрополит Корнилий: "Святая церковь молится о своем воинстве"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 февраля принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, в архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Участниками события стали представители региональной власти, военнослужащие, приглашенные гости.

Архипастырь обратился к участникам торжественного вечера со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с праздником, Днем защитника Отечества.

Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы поддержать и почтить тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине. Служение — это не работа, оно подразумевает высокую цель и колоссальную ответственность.

«Служение военнослужащего, служение защитника Отечества всегда сопрягается с рисками, в том числе касающимися самого главного для человека — здоровья и жизни, — отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Мы знаем, что не бывает войны без жертв, и потому особое уважение в народе есть и всегда должно оставаться к тем, кто добровольно надевает на себя военную форму, приносит присягу и клянется в верности Отечеству и готовности защищать ее священные рубежи».

Святая Церковь за каждым богослужением возносит Господу Богу горячие молитвы о мире всего мира, о властях и воинстве.

Церковное предание хранит множество свидетельств того, как святые подвижники благочестия благословляли воинов на ратный подвиг. В лике святых прославлены многие воины и полководцы, имена которых известны нам с детства, например, все мы знаем святого праведного воина Феодора Ушакова и святых благоверных великих князей Александра Невского и Димитрия Донского. Главный храм Русской Православной Церкви — кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве был возведен как великолепный памятник русской воинской славы, увековечивающий подвиг защитников Отечества. На фасадах этого величественного собора расположены горельефы, сюжеты которых отбирал при проектировании лично святитель Филарет, митрополит Московский, и многие из них прославляют воинский подвиг наших соотечественников. На одном из горельефов изображен игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский, благословляющий великого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву.

Славные страницы российской истории неизменно связаны с христианским жертвенным подвигом, совершаемым по евангельскому слову Христа Спасителя, учившего, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Милосердный Господь мира да поможет самоотверженным защитникам Богохранимого Отечества нашего, ниспошлет всем нам крепости сил и здравия, а стране нашей процветания и мира!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие друзья, и благодарю за внимание!

(по материалам Архангельской епархии)