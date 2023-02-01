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Гиревики УФСИН стали вторыми среди силовиков Поморья

Соревнования по гиревому спорту на первенство областной организации "Динамо" прошли в столице Поморья. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области достойно выступили в данном виде.

 Гиревой спорт  открыл спартакиаду 2023 года. Отметим, что все состязания в этом спортивном сезоне будут посвящены 100-летию организации "Динамо". За места на пъедестале почета боролись  представители силовых структур региона и ветераны органов безопасности. Спортсмены состязались по правилам классического гиревого двоеборья: сумма двух упражнений - толчок и рывок давала итоговый результат. 

 Медали в копилку сборной уголовно-исполнительной системы принесли сотрудник УФСИН Евгений Лочехин, став вторым в весе до 63 килограммов, в весе свыше 95 килограммов представитель ИК-1 Максим Шарыпов взял "золото"  и сотрудник АВК Олег Лукин стал третьим. В командном зачете сборная УФСИН стала второй, уступив гиревикам регионального управления МЧС и опередив представителей УМВД.

 

28 февраль 10:17 | : Будни

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