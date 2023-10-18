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Митрополит Корнилий помянул христиан, безвинно убиенных богоборцами

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 октября, в праздник иконы Божией Матери «Избавительница» и день поминовения всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, совершил Божественную литургию и заупокойную литию в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Бабанегово.

    Архипастырю сослужили священники Николай Герасимов и Сергий Карельский, протодиакон Константин Захаров и иеродиакон Георгий (Исаков).

    По окончании богослужения архипастырь произнес слово назидания, полный текст которого приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Православная Церковь совершает поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «из всего огромного числа людей, что были убиты в годы террора, мы особым образом прославляем тех, кто погиб за веру, потому что их жизнь соответствовала тому, к чему призывает нас Господь: «познайте истину, и истина сделает вас свободными». Они боролись за то, чтобы сохранить истину Божию, и погибли. И сегодня мы прославляем их как победителей в той страшной схватке». Память этих людей хотели стереть с лица земли, отмечает Предстоятель нашей Церкви, их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами допросов, измышлениями следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях: «Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу».

    Сегодня мы с вами живем в благополучное время, когда исповедовать православную веру можно открыто и свободно, но при этом есть множество искушений. Например, человек может слишком сильно увлекаться исполнением внешних правил благочестия, забывая о главном в духовной жизни, о евангельской нищете духа, из которой возникает подлинное смирение, покаяние, кротость и прочие христианские добродетели. Храмы в наши дни открыты и благолепны, но порой люди не идут в них для встречи с Господом Богом лицом к лицу, закрывая для себя возможность полноценной духовной жизни. Иные из нас, пребывая много лет в Церкви, думают, что достигли высоты добродетелей и ощущают себя особенными, внутренне надмеваясь над братьями и сестрами, и тем самым обесценивают весь свой опыт веры, полагая себя выше других людей. Милосердный Господь не посрамляет нас, дает время для покаяния, исправления жизни, и мы должны использовать этот великий дар, вдохновляясь множеством примеров святых угодников Божиих, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Пусть их теплая молитва и заступничество пред Престолом Божиим всегда согревают наши сердца и наставляют нас в истинной вере. Будем учиться у тех, кто достойно претерпел страдания и мучения, но не отрекся от Христа и Его Церкви. Эти люди, почти наши современники, за годы своей жизни смогли научиться истинной любви, и поэтому в час испытаний сохранили верность Господу, Которого они возлюбили всем сердцем. По слову апостола, кто говорит: «Я люблю Бога», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого он не видел. Святитель Иоанн Златоуст говорил о том, что надмевающийся пред людьми легко будет надмеваться и пред Богом, дерзкий в отношении к людям становится дерзким и в отношении к Богу. «Не будем же презирать друг друга, чтобы нам не научиться презирать и Бога, — увещевает великий святитель Христов. — Будем почитать друг друга, чтобы нам научиться почитать и Бога».

 Внемлем этим словам и будем всегда призывать на помощь Милосердного и Человеколюбивого Господа, дабы Он научил нас истинной вере, любви и всем добродетелям, чтобы и в благие времена, и в час испытаний мы были верны Церкви Христовой и могли достойно преодолевать все трудности и испытания, выпадающие на нашем жизненном пути. Молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых да поможет всем нам Господь. Аминь! 

31 октябрь 09:10 | : Будни / Верую

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