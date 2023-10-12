Митрополит Корнилий помянул московских святителей

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 октября, в праздник святителей Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, совершил Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

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Впервые почитание московских святителей было установлено в 1596 году первым русским Патриархом Иовом. Тогда в Собор вошли митрополиты Петр, Алексий, Фотий и Иона, к которым в 1875 году был причислен митрополит Филипп (Колычев), а в 1913 году — Патриарх Гермоген. Включение в Собор других патриархов и митрополитов происходило после их канонизации.

Только в 1988 году причислили к лику святых современника царя Ивана Грозного митрополита Макария, почитание которого началось вскоре после его кончины в середине XVI века. К 2013 году в собор входили 12 святителей в их числе и святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси (+ 1925), святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, Алтайский (+ 1926) и священномученик Петр, митрополит Крутицкий (+ 1937). Предстоятели нашей Церкви митрополиты Феогност, Киприан, Фотий, Геронтий и Иоасаф включены в Собор Московских святителей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 марта 2017 года.



