"Церковь страдала от злой ереси иконоборчества". Литургия митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 октября, в праздник Иверской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Бабанегово.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником в честь иконы Богоматери, именуемой «Иверская».

После Крестных Страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Его Преславного Воскресения и Вознесения на Небеса, Господь Бог ниспослал Святого Духа на святых учеников и апостолов Христовых, среди которых пребывала и Пречистая Богоматерь. Был брошен жребий, кому в какую страну идти проповедовать слово Христова учения, и Матери Божией выпал жребий отправиться в землю Иверскую. Это был удел, где Богоматерь должна была проповедовать учение Христово. Но воля Божия была иной, и Евангелие проповедовалось в Иверской земле впоследствии, но этот удел всегда был «жребием» Богоматери и Ее уделом. На земле есть несколько уделов, где особо почитают Пресвятую Богородицу, а наша Святая Русь, Россия, издревле называлась Домом Пречистой Богоматери. Мы имеем более 350 особо чтимых икон Божией Матери, которые Она дала в знак Своего благоволения. Мы слышим Ее кроткий глас, обращенный к апостолу и евангелисту Луке, который написал первые образа Пречистой Богоматери. Она рекла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». Где пребывает икона Божией Матери, там и Она незримо присутствует. Мы знаем, что во времена, когда Святая Христова Церковь страдала от злой ереси иконоборчества, многие образа были вынесены из храмов, порублены или сожжены. Некий образ Царицы Небесной находился у одной вдовы в Никее. К ней пришли воины, чтобы истребить эту икону, и один из них метнул копье в лик Божией Матери, и к удивлению всех, из честного образа Пречистой потекла алая кровь. Воины, увидев это, объятые ужасом, убежали. Ночью вдова со своим сыном пришла с образом Пречистой на море, поставила икону на воду и молилась Божией Матери, чтобы Она Сама нашла место для сего образа.

Икона сама пошла по водам и затем пришла к берегу Святой Афонской горы, где подвизались многие монашествующие. В Иверской обители увидели на море огненный столп от воды и до неба. Братья молились Господу, чтобы уразуметь увиденное, и иноку Гавриилу явилась Пречистая и сказала, чтобы он взял Ее пречистую икону. Он вышел не берег моря, принял святой образ, принес братии святой обители, и икону поставляют на игуменском месте святого монастыря. К общему удивлению, икона оказалась на вратах святой обители. Ее трижды снимали и поставляли вновь на игуменское место, и она трижды возвращалась на врата. Последний третий раз вся братия монастыря услышала голос Пречистой: «Не вы будете Меня охранять, а Я вас». К этим святым вратам была построена часовня, где поныне находится святой образ Пречистой Богоматери, именуемый «Иверский». Читая акафист пред сей чудотворной иконой, мы часто повторяем такие слова: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая». Матерь Божия любит всех, кто любит Ее Божественного Сына, верит и служит Ему. Она ходатайствует пред Богом за нас, и по Ее пречистой молитве каждому кающемуся грешнику открываются врата Царствия Небесного.

В сей день памяти Иверского образа Пречистой Богоматери преклоним колена нашего сердца пред Владычицей мира, испросим у Нее благословения для святой нашей Русской Православной Церкви, для Богохранимого Отечества Российского и для всего боголюбивого народа православного. Пусть Пречистая Богоматерь осенит всех нас Своей Иверской иконой, сохраняет нас от всех бед и напастей и пребывает с нами до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)