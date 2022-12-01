В Архангельске ожидают прибытие чудотворной иконы

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» принесут в Михаило-Архангельский кафедральный собор областной столицы 17 декабря.
Приложиться к иконе можно будет 17 декабря с 16:00 до 19:00 и 18 декабря с 7:00 до 19:00.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершит в кафедральном соборе в эти дни богослужения. Всенощное бдение 17 декабря начнется в 17:00, Божественная литургия 18 декабря начнется в 7:30.
Икона Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская) явилась в 1917 году в селе Ташла Самарской губернии. На месте явления иконы забил источник воды. Засвидетельствовано множество случаев исцелений от различных недугов при молитве Божией Матери перед этим Ее святым образом. В 1920-е и 1930-е годы икону сберегли жители села Ташла. С 1947 года образ пребывает в местном Свято-Троицком храме. В 2016 году здесь был образован Свято-Троицкий женский монастырь. В нынешнее время к образу Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинскому) притекает множество паломников со всего Среднего Поволжья и из других регионов России. Духовенство обители записывает случаи благодатной помощи Божией, ниспосылаемой после молитвы перед святым образом.
(по материалам Архангельской епархии)