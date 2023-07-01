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Архангельские работодатели стали мягче относиться к курящим сотрудникам

Доля перешедших на вейпы среди никотинозависимых увеличивается. Растут и опасения некурящих по поводу электронных сигарет.

Вопрос о запрете вейпов, неоднократно предлагаемый на обсуждение законотворцам, повысил число негативно настроенных к электронным испарителям среди некурящих и сторонников классических табачных изделий. И те, и другие стали чаще разделять мнение о вреде курения вейпов как для их владельцев, так и для окружающих.

Между тем, архангельские работодатели все чаще практикуют выделение специальных мест, где никотинозависимые сотрудники могут курить как классические табачные изделия, так и электронные сигареты. В целом же курение обычных сигарет сегодня запрещено только в 14% компаний, вейпов — в 22%, а четыре года назад — в 21 и 46% соответственно.

 Среди никотинозависимых доля северян, выбирающих вейпы, растет: 21% используют только электронные испарители, 16% — курят и вейпы, и обычные сигареты. В 2019 году — 8 и 12% соответственно.

 У женщин вейпы более популярны, чем у мужчин. Россияне до 34 лет выбирают электронные устройства, а те, кто старше 45 лет, — обычные табачные изделия.

27 сентябрь 10:24 | : Будни

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