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Большинство россиян поддержали Вячеслава Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение о полном запрете вейпов в стране. Инициативу поддерживает большинство некурящих и курящих обычные сигареты, пользователи вейпов — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

 Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно.

 Запрет электронных сигарет в России поддерживают 68% россиян, 14% выступают против. Инициатива парламентариев направлена прежде всего на защиту здоровья молодого поколения, но уровень ее поддержки среди респондентов моложе 34 лет низкий (52%). Чаще остальных же отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (75%).

 Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 72% некурящих граждан и 66% курильщиков обычных сигарет. Инициатива ожидаемо не нашла поддержки у пользователей электронных сигарет: 45% против, каждый третий воздержался, за — всего 23%.

27 январь 07:30 | : Будни

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