Архангельские ЗОЖники вышли на тропу войны с вейпами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов.
Заместитель председателя Областного собрания Александр Дятлов и его помощник Алексей Белый поддерживают запрет вейпов на территории РФ.
- На подростках и молодёжи просто зарабатывают, предупреждает зампред АОСД Александр Дятлов,
На курильщиках вейпов просто зарабатывают, убивая их здоровье. В 2014 году во всем мире на вейпы люди потратили 3 миллиарда долларов. К 2030 году продажи, согласно прогнозам, возрастут в 17 раз. За свою короткую историю электронные сигареты сделали успешную «карьеру» - собрали большую паству приверженцев и, по мнению экспертов, в ближайшие 10-15 лет обгонят по продажам обычные сигареты.
При этом, по оценкам ВОЗ, если еще три года назад в мире насчитывалось 466 бренда, то сегодня число желающих поживиться за ваш счёт возросло примерно в полтора раза. Они богатеют, а вы послушно несете денежки в кассу снова и снова.
Специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый сообщил, что,
вейпинг – это вредная привычка наравне с сигаретами. Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
Последние исследования показывают, что парение тоже не лучшим образом сказывается на состоянии легких, сердца, сосудов. Более того, даже нахождение рядом с вейпером может вызвать проблемы с дыхательной системой, а самостоятельное парение — повредить глаза.
Те, кто подвергается пассивному воздействию никотина от парения (но при этом не курил и не парил сам), более чем в два раза чаще сообщают о хрипах и бронхиальных симптомах по сравнению с теми, кто не подвергается такому воздействию.
Растворитель пропиленгликоль в жидкости для вейпа при испарении выделяет свободные радикалы, которые повреждают липидный слой слезной пленки.
Поэтому мы не рекомендуем вам переходить на похожие девайсы. Лучше попробуйте сразу бросить курить.
Особо отмечу, что употребление психоактивных веществ влечет за собой дальнейшее употребление не только никотина. Это входные ворота в любую другую наркотизацию. А поскольку в вейпах ещё содержатся всякие многоатомные спирты и эфиры, то они еще и бьют по мозгам и «ослабоумливают» взрослого человека, а,что уж тогда происходит с ребёнком.
- 22 июня 2020 года в России вступил в силу закон, напомнил Александр Дятлов, согласно которому все никотинсодержащие товары –электронные сигареты, кальяны – приравниваются к табачной продукции. Поэтому их ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ПРОДАВАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И РЕКЛАМИРОВАТЬ.
Производители электронных сигарет – те же табачные корпорации.
Как вы думаете, захотят табачные производители сокращения прибыли, если люди будут бросать курить, задаётся вопросом Александр Дятлов. А в последние десятилетия она стала сокращаться, потому что люди начали прозревать, вести здоровый и трезвый образ жизни и отказываться от табачных ядов.
Эксперты ЗОЖ объяснили с какой неоглашаемой целью производятся электронные сигареты, айкосы, вейпы :
Электронные сигареты – это уловка, хитрость табачных корпораций, разработанная маркетологами, чтобы ВТЯГИВАТЬ В КУРЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, чтобы люди НАЧИНАЛИ ИЛИ НЕ ПРЕКРАЩАЛИ КУРИТЬ . Почти всегда вейперы, «наигравшись», переходят на обычные сигареты, потому что они дешевле, а тяга/привычка никуда не делась. Вейпер совершает те же механические движения, имитируя процесс курения, поэтому привычка сохраняется. -Утверждение, что вейп помогает бросить курить – это практически ложь. Процент тех, кому действительно вейп помог отказаться от курения, ничтожно мал по сравнению с тем процентом людей, которые втянулись в курение.
Живите разумно, осознанно, отличайте правду от лжи и не тратьте деньги на своё отравление, советуют Дятлов и Белый.
P.S. Многие родители школьников не подозревают, что их дети курят электронные сигареты, которые им продают ради выручки в нарушение закона. Совет всем родителям студентов и школьников, начиная с 1 класса: будьте бдительны!