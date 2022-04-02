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В Шенкурском районе мелкий чиновник подделал документы о своем образовании

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и образовании.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение действующего законодательства муниципальный служащий администрации МО «Усть-Паденьгское» не имея среднего профессионального образования, путем предоставления недостоверных сведений о наличии такового обучалась в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в 2016 г., 2017 г. и  2020 г. на курсах повышения квалификации с получением документов об образовании.

В связи с этим прокурор Шенкурского района обратился в суд с исковым заявлением о признании удостоверений о повышении квалификации недействительными, возложении обязанности сдать удостоверения и исключении записи в учетных документах о выдаче удостоверений о повышении квалификации.

Решением Виноградовского районного суда исковые требования прокурора района к бывшему муниципальному служащему и 
 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» удовлетворены полностью – удостоверения о повышении квалификации, выданные университетом, признаны недействительными, на ответчика возложена обязанность передать в учреждение образования оригиналы удостоверений о повышении квалификации, а на учреждение образования возложена обязанность исключить запись в учетных документах о выдаче удостоверений о повышении квалификации с последующим их уничтожением.

 

04 август 15:37 | : Скандалы

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