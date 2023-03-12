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Прокуратура выявила в Виноградовском округе нарушения в похоронном деле

Прокуратура Виноградовского района  провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Вместе с тем администрацией Виноградовского муниципального округа специализированная служба до настоящего времени не создана, мероприятия по транспортировке тел умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы не организованы.

Несоблюдение указанных норм законодательства нарушает права граждан на предоставление ритуальных услуг, предусмотренных гарантированным перечнем, на безвозмездной основе.

В этой связи прокурор района обратился в суд с заявлением о признании бездействия администрации Виноградовского муниципального округа незаконным, понуждении создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, организовать мероприятия по транспортировке тел умерших в места проведения судебно- медицинской экспертизы и предпохоронного содержания.

18 апрель 11:02 | : Скандалы

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