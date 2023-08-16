Митрополит Корнилий напутствовал прихожан смирять страсти в Успенский пост

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора (регент Татьяна Горшкова).

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня за богослужением мы с вами слышали евангельское чтение, в котором святой апостол и евангелист Матфей повествует о том, как Господь наш Иисус Христос после Своего преславного Преображения на горе Фавор со Своими учениками пришел к народу, и подошел к Спасителю некий человек. Преклоняя пред Ним колени, он сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Люди обращаются к Богу тогда, когда близкие и домашние впадают в недуги и болезни. В такие трудные моменты мы идем в храм Божий и начинаем горячо молиться Господу Богу. Также человек обращается к Богу, когда кто-то из его близких покидает временную жизнь, ибо он желает получить утешение и, во-вторых, просит Господа упокоить душу новопреставленного. В сегодняшнем евангельском повествовании мы видим, что отец по своему смирению вначале обращался к ученикам Христовым, чтобы они исцелили его страждущего сына, но они не смогли ему помочь, и поэтому несчастный отец решил обратиться к Спасителю, преклоняя пред Ним колено. Перед кем же человек может преклонять колена? Только пред Господом Богом, потому что бессмысленно преклонять колена пред человеком, ибо он не в силах помочь и дать то, о чем мы просим за ближних наших, но Господь повелевает жизнью и смертью, видит все наши чаяния, видит все наши недуги и болезни, и поэтому человек преклоняет колена пред Господом Богом и просит Его о милости. Господь, конечно же, обратил внимание на этого несчастного отца и сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне сюда». О ком же сказаны эти слова? Кого Господь называл «родом неверным»? Врага рода человеческого, который некогда был низвергнут с небес и воцарился на земле и, как пишут святые отцы, ходит, как лев рыкающий, и ищет, кого бы ему поглотить. Святой апостол и евангелист Матфей пишет, что Господь исцелил юношу: «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступив к Спасителю наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Господь ответил им: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом». Запомним сии сакраментальные слова сегодняшнего евангельского чтения, из которых мы можем почерпнуть многое для назидания и спасения нашей бессмертной души. Господь говорит нам о твердой и крепкой вере. Мы с вами сегодня пришли в храм Божий, побуждаемые нашей верой в Бога, мы совершили сегодня то, о чем говорит Господь: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». По зову наших сердец каждый воскресный день, когда Церковь празднует малую Пасху, мы по вере нашей идем в храм Божий для того, чтобы прославить Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но разве сомнение не стучится порой в наше сердце? Когда такое происходит, мы должны молиться евангельскими словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Вспомним, как в первые века христианства люди имели твердую веру в Бога и могли переставлять горы. Некий подвижник благочестия пришел в одну святую обитель и спросил: «Есть ли у вас такой преподобный отец, который сказал бы вот этой горе: "сдвинься с места", и гора бы передвинулась?» Лишь только он произнес эти слова, гора сдвинулась, и он обратился к ней: «Нет, гора, не тебе говорю, но ищу такого подвижника, который имеет великую веру и может горы передвигать». Такие подвижники благочестия были в первые века христианства, в первое тысячелетие нашей православной веры, а затем вера стала угасать во многих сердцах, и люди стали думать про себя так: «Я всего достиг в этой жизни только сам». И что же мы видим? Бывает, падает думающий так человек, ломает себе руку, и что же дальше? Ему нечего ответить. Не будем, возлюбленные братья и сестры, надеяться на собственные силы, но только на силу Божию, укрепляющую нас во Христе Иисусе Господе нашем.

Вернемся к словам Спасителя о том, что «род сей изгоняется только молитвою и постом». Речь идет о бесовском роде, который преграждает нам путь ко спасению. Многим святым отцам было открыто, как диавол наущает человека грехам, страстям и плохим поступкам, и если бы мы на секунду увидели духовный мир, мы бы ужаснулись, потому что над каждым человеком, будто пчелиный рой, гнездится род бесовский. Когда мы стоим на молитве, прославляем и благодарим Бога, молимся Ему, кто же нас отрывает от молитвы? Откуда приходят злые помыслы? Конечно же, от врага рода человеческого, поэтому Господь и научает нас, вступающих в святой Успенский пост, этими словами, ибо только постом и молитвою мы можем противостоять врагу нашего спасения. Конечно, каждый человек понимает, каким постом мы можем поститься, мы знаем, что нельзя вкушать скоромной пищи, но это не главный наш подвиг. Естественно, мы в пост воздерживаемся от мясной и молочной пищи, но основное делание для нас — удерживать себя, чтобы в эти святые дни не проявлялись наши страсти, грехи и пороки. Маленькому ребенку мы можем объяснить, что сегодня начался пост, но мы не станем говорить ему о тщеславии и гордости, говоря лишь о том, что мы не будем вкушать мороженое, потому что настал святой пост. Но нам, взрослым людям, нужно помнить, что следует воздерживать себя не только от скоромной пищи, пост должен быть и духовный, когда мы душой и сердцем воздерживаемся от всех страстей, грехов и пороков. В сей день, возлюбленные во Христе, обратимся ко Господу Богу с горячей молитвой и попросим Его евангельскими словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию», чтобы Господь утвердил и укрепил нашу веру, умножил ее, чтобы мы жили всегда по вере нашей во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!