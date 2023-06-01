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Московский клирик провел божественную литургию на Кий-острове

    Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий 26 июля возглавил Божественную литургию в храме Происхождения Честных Древ Креста Господня на Кий-острове (Онежский район Архангельской области).

    Митрополиту Дионисию сослужили глава Архангельской митрополии митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

    По окончании Литургии митрополит Дионисий обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником и всем вам передаю благословение Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Сейчас мы совершали молитву о Святой Руси перед Крестом Господним, потому что именно перед Крестом особенно глубоко в сердце ощущается молитва о скорбящем Отечестве, об Отечестве, которое находится в опасности, о Церкви, которая вновь гонима, по крайней мере, на Украине.

    Нам нужно с вами помнить о том, в каких случаях Господь православным христианам, которые стоят за правду, которые препятствуют тому, чтобы зло, извращение учения Христова и неправда стали законом, которые пытаются защитить свои святыни, подает победу. На той стороне не только и не столько пушки и ракеты, сколько враг человеческого рода, и его подручные. Поскольку, как уже неоднократно сказал Святейший, говоря о нынешнем положении Церкви и Отечества, наша брань, наша война не против плоти и крови, но против духов злобы, то и ополчаться мы должны начинать, сначала спускаясь в свое сердце и наводя там порядок. Потому что если в сердце будут царствовать дела врага человеческого рода, то никакая победа добра над злом невозможна. Как можно добру внешне одержать победу, если оно проиграло в человеческих сердцах. Сейчас, без сомнения, Господь испытывает наше Отечество и наш народ, смотря на наши сердца, испытывая глубину наших сердец. Если остались на Святой Руси еще праведники, которые искренне по Закону Божию живут, может они есть и среди нас, здесь стоящих, и если осталась еще глубина в сердце народа, если мы с вами еще думаем как о самом главном о спасении, о том, чтобы к Богу приблизиться, тогда Господь осенит нас силой Своей, даст нам победу и мир благословенный на землях Святой Руси, и еще какое-то время наш народ будет хранителем Его святых слов, в Евангелии изображенных. А если нет — то об этом и думать не хочется, а наоборот, хочется потрудиться как можно усерднее, даже если раньше не трудился, над своим сердцем, чтобы Господь все таки и в нашем сердце, пусть грешном, пусть изъязвленном грехами, нашел бы для Себя опору. Об этом мы сегодня в этом святом месте молились. А вторая наша молитва была о том, чтобы Господь помог возобновить красоту этих храмов, и чтобы здесь совершалась Святая Литургия не редко-редко, а чтобы каждый день здесь Бескровная жертва приносилась и чтобы с этого места, как и впредь, возносилась бы молитва к Богу о всех нас. И о прошедших поколениях, и о будущих поколениях, и о нынешнем поколении, которое здесь в этом храме собралось. Еще раз всех вас благодарю за предпринятые труды и усилия.

    ***

    Отметим, что на беломорском Кий-острове находился основанный в 1656 году Кийский Крестный монастырь. Это один из трех монастырей, созданных по личной инициативе Патриарха Никона, который не только сам выбирал место под строительство, но и был автором многих архитектурных решений. К концу XVII века ансамбль монастырских строений был практически сформирован, он занимал небольшую территорию и поэтому внутренняя планировка его сооружений отличалась большой компактностью. Из-за использования в качестве строительного материала гранитных глыб монастырь напоминал крепостное сооружение и органично вписывался в скалистый рельеф острова. Монастырь упразднен в 1922 году, сейчас идет речь о возрождении обители.

    Главной святыней монастыря является Кийский крест — это большой мощевик, который был изготовлен для обители в XVII веке по заказу Патриарха Никона. В святыне частички мощей трехсот угодников Божиих.

    История креста была связана с тем, что иеромонах Никон, будущий Предстоятель, в 1639 году, возвращаясь из Соловецкого монастыря, потерпел кораблекрушение и спасся возле Кий-острова. Никон установил поклонный крест и дал обет воздвигнуть на острове монастырь. Позже Патриарх выполнил свой обет — он построил монастырь во имя Воздвижения Креста Господня. Специально для обители был заказан большой крест из кипариса.

    Кийский крест находился в монастыре до его закрытия в 1920-х, а затем был перевезен в антирелигиозный музей на Соловках. Потом его отправили в запасники Исторического музея в Москве, где позднее обнаружили в плачевном состоянии. Сейчас крест пребывает в столичном храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Настоятель церкви протоиерей Александр Абрамов констатирует уникальность святыни: «Это не главная святыня Кий-острова, это не главная святыня восточного христианства. Это самый значительный реликварий из числа тех, которые вообще знала христианская история за все время наблюдений». 


27 июль 09:12 | : Будни / Верую

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