Митрополит Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в Троицко-Сергиевой лавре

17 июля 2023 года, в канун праздника обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского (1422), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Предстоятелю Русской Православной Церкви среди сонма архипастырей сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на площади устроен помост, а перед Успенским собором Лавры установлен престол под сенью.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ювеналий (Поярков); митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; сонм архиереев, прибывших в Лавру.

Святейшему Владыке также сослужили: архимандрит Макарий (Веретенников), доктор церковной истории, насельник Лавры; архимандрит Иеремия (Соловьев), насельник Лавры; архимандрит Захария (Шкурихин), насельник Лавры; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; насельники Лавры в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, староста Успенского Патриаршего собора Московского Кремля Н.Ю. Чаплин; старший вице-президент, финансовый директор ПАО «ГМК "Норильский никель"» С.Г. Малышев; руководитель секретариата Всемирного русского народного собора С.Ю. Рудов.

За богослужением молились многочисленные паломники.

На телеканалах «Союз», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства паломников трансляция была выведена на большие экраны, установленные на Соборной и Красногорской площадях Лавры.