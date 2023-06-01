Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в Троицко-Сергиевой лавре

    17 июля 2023 года, в канун праздника обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского (1422), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Предстоятелю Русской Православной Церкви среди сонма архипастырей сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на площади устроен помост, а перед Успенским собором Лавры установлен престол под сенью.

    Его Святейшеству сослужили: митрополит Ювеналий (Поярков); митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; сонм архиереев, прибывших в Лавру.

    Святейшему Владыке также сослужили: архимандрит Макарий (Веретенников), доктор церковной истории, насельник Лавры; архимандрит Иеремия (Соловьев), насельник Лавры; архимандрит Захария (Шкурихин), насельник Лавры; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; насельники Лавры в священном сане.

    Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

    На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, староста Успенского Патриаршего собора Московского Кремля Н.Ю. Чаплин; старший вице-президент, финансовый директор ПАО «ГМК "Норильский никель"» С.Г. Малышев; руководитель секретариата Всемирного русского народного собора С.Ю. Рудов.

    За богослужением молились многочисленные паломники.

    На телеканалах «Союз», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства паломников трансляция была выведена на большие экраны, установленные на Соборной и Красногорской площадях Лавры. 

18 июль 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


Песни без слов. Джон Уильямс
Песня плова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (191)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20