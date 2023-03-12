Твой выбор. Архангельский специалист дает советы по профилактике экстремизма

На территории Архангельской области с 13 по 20 апреля 2023 года проводится оперативно профилактическое мероприятие «Твой выбор».

Как сообщил руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый, целью данного мероприятия является нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе в экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях, предупреждение групповой преступности среди несовершеннолетних.

О профилактике и противодействии экстремизму и терроризму рассказал Алексей Белый :

- На протяжении нескольких последних лет Россия находится в состоянии постоянного противодействия экстремистским и террористическим угрозам. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без проведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма и терроризма, искоренению причин, порождающих это «социальное зло». Целью профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом ещё до его проявления, ликвидация причин и условий возникновения экстремизма.

Следует обратить внимание пользователям социальных сетей, что экстремистскими материалами признаются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Размещение указанных публикаций в аккаунтах социальных сетей также является уголовно-наказуемым деянием.

Любое противоправное действие влечет за собой наказание.

Ребята Вы должны выбрать правильный путь! Всегда помните, что незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям.

Помните, что за совершенные поступки надо отвечать. Главной причиной всех правонарушений является неуважение к закону. Ни один человек в нашем обществе не может отступать от требований правовых норм. В противном случае в действие вступает Уголовный Кодекс РФ.

Отсутствие проблем с законом – гарантия того, что вы сможете сами выбирать свое будущее и ошибки прошлого не смогут разрушить ваши планы на жизнь!

Сотрудниками органов профилактики запланировано проведение комплекса мер направленных на формирование негативного отношения подростков к противоправному поведению, организация разъяснительной работы об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях.

Будут проверены места концентрации подростковых групп, склонных к проявлениям антиобщественного поведения. Особое внимание стражи будет уделено выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений.