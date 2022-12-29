В Онежском районе поезд столкнулся с автомобилем, управляемым подростком

За рулем машины был 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами.
23 января 2023 года в ОМВД России по Онежскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде станции Кодино (305 километр пикет № 7).
По предварительной информации, в 10:55 водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем «ИЖ», при проезде регулируемого железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора при включённой звуковой сигнализации допустил столкновение с железнодорожным составом.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. В момент столкновения подросток успел выбежать из машины. Он не пострадал.
Установлено, что у молодого человека отсутствует право управления транспортными средствами, а автомобиль в 2010 году снят с регистрационного учета.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В отношении водителя «ИЖ» составлены пять административных материалов. Все они направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения. Также решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».