Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С сегодняшнего дня самолеты S7 Airlines летают по маршруту Москва-Архангельск-Москва

Сегодня, 1 мая, S7 Airlines начинает регулярные полеты по новому направлению авиакомпании – между Архангельском и Москвой. Ежедневно будет выполняться по пять рейсов из архангельского аэропорта Васьково в московский аэропорт Домодедово, где базируется S7 Airlines. Полеты буду проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути – около 1,5 часов. 

 Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Москве с рейсами S7 Airlines в 44 города России и зарубежья. Среди них города юга России – Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Центральной России – Казань, Самара, Нижний Новгород, Сибири – Новосибирск, Иркутск, Красноярск, а также города Дальнего Востока – Благовещенск, Улан-Удэ, Чита и другие. Также для жителей Архангельской области будут доступны полеты через Москву в Турцию, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

 Аэропорт Васьково находится на юго-западе Архангельска. Между аэропортом и городом курсирует автобус №110 от остановки «Морской речной вокзал». 

 Международный аэропорт Домодедово находится на юго-востоке Москвы. До центра города можно добраться за 45-50 минут на поездах Аэроэкспресса, которые курсируют из аэропорта до Павелецкого вокзала каждые 30 минут.  

 S7 Airlines предлагает всем пассажирам скидку 10% на первую покупку в мобильном приложении. Чтобы получить скидку нужно установить приложение S7 Airlines, зарегистрироваться или войти в личный кабинет, выбрать нужный рейс по России. Скидка на авиабилеты автоматически применится в корзине.

 Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Архангельска в Москву от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.

01 май 10:14 | : Будни

Главные новости


С лопатами и граблями. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Не все магазины одинаково полезны? Страсти по «Все свои»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (8)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20