С сегодняшнего дня самолеты S7 Airlines летают по маршруту Москва-Архангельск-Москва

Сегодня, 1 мая, S7 Airlines начинает регулярные полеты по новому направлению авиакомпании – между Архангельском и Москвой. Ежедневно будет выполняться по пять рейсов из архангельского аэропорта Васьково в московский аэропорт Домодедово, где базируется S7 Airlines. Полеты буду проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути – около 1,5 часов.

Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Москве с рейсами S7 Airlines в 44 города России и зарубежья. Среди них города юга России – Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Центральной России – Казань, Самара, Нижний Новгород, Сибири – Новосибирск, Иркутск, Красноярск, а также города Дальнего Востока – Благовещенск, Улан-Удэ, Чита и другие. Также для жителей Архангельской области будут доступны полеты через Москву в Турцию, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Аэропорт Васьково находится на юго-западе Архангельска. Между аэропортом и городом курсирует автобус №110 от остановки «Морской речной вокзал».

Международный аэропорт Домодедово находится на юго-востоке Москвы. До центра города можно добраться за 45-50 минут на поездах Аэроэкспресса, которые курсируют из аэропорта до Павелецкого вокзала каждые 30 минут.

S7 Airlines предлагает всем пассажирам скидку 10% на первую покупку в мобильном приложении. Чтобы получить скидку нужно установить приложение S7 Airlines , зарегистрироваться или войти в личный кабинет, выбрать нужный рейс по России. Скидка на авиабилеты автоматически применится в корзине.

Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Архангельска в Москву от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.