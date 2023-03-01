Из Архангельска в Москву полетят самолеты компании S7 Airlines

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы между Архангельском и Москвой

Авиакомпания начинает активную программу полетов по маршруту Архангельск – Москва – по пять рейсов ежедневно. Рейсы будут выполняться из аэропорта Васьково в Домодедово, где базируется S7 Airlines. Первые рейсы отправятся 1 мая.

Полеты буду проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути – около 1,5 часов.

«Традиционно в летнем расписании S7 Airlines расширяет географию полетов, предлагая пассажирам новые направления для путешествий. Накануне сезона отпусков мы впервые начинаем регулярные полеты из Архангельска – из аэропорта Васьково – в Москву и становимся ключевым перевозчиком на направлении этим летом», – говорит Александр Ларин, генеральный представитель S7 Airlines в регионе, – «При планировании мы уделяем внимание удобным стыковкам, чтобы учесть интересы путешественников, которые летят через Москву, например, на юг. Поэтому теперь жители Архангельска могут планировать отпуск на черноморском побережье».

Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Москве с рейсами S7 Airlines в 44 города России и зарубежья. Среди них города юга России – Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Центральной России – Казань, Самара, Нижний Новгород, Сибири – Новосибирск, Иркутск, Красноярск, а также города Дальнего Востока – Благовещенск, Улан-Удэ, Чита и другие. Также для жителей Архангельской области будут доступны полеты через Москву в Турцию, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Международный аэропорт Домодедово находится на юго-востоке Москвы. До центра города можно добраться за 45-50 минут на поездах Аэроэкспресса, которые курсируют из аэропорта до Павелецкого вокзала каждые 30 минут.

S7 Airlines предлагает всем пассажирам скидку 10% на первую покупку в мобильном приложении. Чтобы получить скидку нужно установить приложение S7 Airlines , зарегистрироваться или войти в личный кабинет, выбрать нужный рейс по России. Скидка на авиабилеты автоматически применится в корзине.

Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Архангельска в Москву от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах,