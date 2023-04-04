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S7 Airlines развивает активную деятельность на маршруте Архангельск-Москва

С 1 мая 2023 года авиакомпания S7 Airlines начинает активную программу полетов по маршруту Архангельск – Москва: ежедневно будет выполняться по пять рейсов из аэропорта Васьково в Домодедово.

 Полеты буду проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути – около 1,5 часов.

 Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Москве с рейсами S7 Airlines в 44 города России и зарубежья. Среди них города юга России – Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Центральной России – Казань, Самара, Нижний Новгород, Сибири – Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, а также города Дальнего Востока – Благовещенск, Чита и другие. Также для жителей Архангельской области будут доступны полеты через Москву в Турцию, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

 S7 Airlines предлагает всем пассажирам скидку 10% на первую покупку в мобильном приложении. Чтобы получить скидку нужно установить приложение S7 Airlines, зарегистрироваться или войти в личный кабинет, выбрать нужный рейс по России. Скидка на авиабилеты автоматически применится в корзине.

 Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Архангельска в Москву от 500 миль, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.  

24 апрель 13:43 | : Экономика

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