Алексей Белый: осторожно - майские праздники

С заботой о благе жителей Поморья руководитель проекта «Безопасный интернет» Алексей Белый предупреждает о различных видах мошенничеств.





Алексей Белый промониторил зарегистрированные на территории региона мошенничества, совершенные с использованием информационных технологий. В ходе проведенного анализа Алексей Белый установил, что основными способами мошенничеств являются:

1. Поступление звонков с информацией о несанкционированном списании или блокировке доступа к счету банковской карты держателя.

Звонки поступают в подавляющем большинстве с абонентских номеров операторов SIP-телефонии, начинающихся с «8800», «495», «499». В ходе разговора неизвестные лица чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банка или несуществующего «центра мониторинга банковских карт», сообщают, что произошел сбой системы, или происходят операции по снятию денежных средств, или была попытка несанкционированного списания со счета карты денежных средств.

Просят с целью проверки, или перевода денежных средств на «резервный счет» сообщить номер карты, срок окончания ее действия и код из трех цифр, расположенный на оборотной стороне карты в белом поле для подписи держателя карты. Сообщив эти данные, а также поступающие на номер телефона потерпевшего СМС-коды, мошенник через Интернет приложение банка получает доступ к счетам и может совершать переводы денежных средств на другие счета.

В другом случае может попросить подойти к ближайшему банкомату и якобы с целью перевода денежных средств на «резервный счет», сообщает потерпевшему необходимые действия, выполнив которые, будучи введенным в заблуждение, сам осуществляет под диктовку мошенника переводы денежных средств на банковские карты или на баланс мобильного телефона которые ему сообщают.

Также к банковской карте через банкомат, операциями, выполняемыми потерпевшим под диктовку мошенника, злоумышленник может подключить услугу «мобильный банк» и через нее совершать операции по переводу денежных средств. Кроме того, мошенник может попросить установить программу удаленного доступа к компьютеру или телефону, после чего он, через Интернет, получает полный доступ к устройству, в результате чего может совершать переводы денежных средств на другие счета.

Алексей Белый предупреждает:

«Помните! Сотрудники банка никогда не запрашивают конфиденциальную информацию, указанную на самой банковской карте, а именно срок окончания действия карты и код из трех цифр, расположенный на оборотной стороне карты (код проверки подлинности карты), эта информация у них имеется.

При поступлении звонка данного вида необходимо, для того чтобы убедиться, что вам позвонили мошенники, достаточно перезвонить по номерам телефонов прямой линии банка. Номера телефонов расположены в верхней части оборотной стороны карты. Сотрудники банка сообщат, что никаких блокировок и попыток снятия денежных средств не было, и ваш счет активен и продолжает обслуживаться».

2. Заказ в интернете на сайтах и социальных сетях какого-либо товара по низкой цене.

При оплате наложенным платежом в посылках приходят товары в разы дешевле заказанных, в случае если была внесена предоплата за товар, посылка вовсе не приходит.

Используйте только проверенные интернет магазины, перед заказом соберите информацию в интернете о продавце. Если уже есть пострадавшие, то они часто выкладывают в сети информацию о том, что сайт или группа по продаже товаров в соцсети являются мошенническими. Относитесь настороженно к интернет-сайтам по продаже товаров, особенно к тем, на которых требуют 100% предоплату. То же касается и приобретения авиабилетов в сети (сайты двойники).

3. Сайты бесплатных объявлений.

Цена в объявлении может показаться очень низкой, чем и пользуются мошенники. Вас попросят внести предоплату, мотивируя тем, что спрос на товар очень большой и он достанется именно вам. После внесения предоплаты продавец отключает телефон или тянет время. Объявление с сайта удаляется.

Во втором случае, жертвой мошенников может стать и пользователь сайта объявлений, разместивший товар для продажи. После размещения объявления звонят неизвестные и сообщают, что готовы купить товар и хотят внести предоплату. Для этого они просят сообщить конфиденциальную информацию банковской карты продавца (якобы для осуществления перевода предоплаты) и поступающие СМС-коды (производят удаленное подключение к счету банковской карты через интернет приложение банка), после чего осуществляют хищение со счета карты.

Проверяйте номер телефона продавца (чаще всего мошенники используют номерную емкость операторов предоставляющих услуги связи в других регионах). Через сеть интернет можно проверить принадлежность номера к оператору. Если окажется другой регион, то вероятность того, что на другом проводе мошенники возрастает в разы.

Не оплачивайте товар и не вносите предоплату, не увидев самого товара, не покупайтесь на низкую цену, этим пользуются мошенники. Если вам предлагают внести предоплату, то запомните, что для перевода вам денежных средств достаточно сообщить только номер своей карты и ничего более.

Если вас спрашивают дополнительную информацию по карте (дату окончания ее действия, код с обратной стороны) то это несомненно мошенники. Никому не сообщайте свои полные данные банковской карты.

4. Сайты знакомств (в том числе мобильные приложения для знакомств).

Злоумышленники создают подложную страничку, с использованием которой ведут переписку с потерпевшими, в ходе которой просят перевести деньги на счет телефона, заплатить за интернет, сходить вместе в кинотеатр. После чего преступники присылают ссылку на оплату, в которой потерпевшие вводят персональные данные своей банковской карты, после чего происходят списания денежных средств.

Проверяйте номер телефона (чаще всего мошенники используют номерную емкость операторов предоставляющих услуги связи в других регионах), проверяйте достоверность информации предоставляемой на сайте, на который переходите по ссылке. Через сеть можно проверить принадлежность номера к оператору и информацию о сайте. Предложите собеседнику вариант оплаты наличными или при встрече на месте.

5. Звонки с «подменных» номеров.

Мошенники звонят с «городских» номеров государственных органов (МВД, Прокуратуры) и сообщают о том, что пойманы лица, занимавшиеся хищением денежных средств с банковских карт граждан, и просят сообщить номер карты, срок окончания ее действия и код из трех цифр, расположенный на оборотной стороне карты в белом поле для подписи держателя карты, якобы с целью проведения проверки и возврата денежных средств на данную карту.

Кроме того мошенники звонят с «городских» номеров, принадлежащих популярным агрегаторам, предоставляющим различные услуги с информацией о необходимости подключения каких-либо услуг. После чего так же просят сообщить реквизиты банковской карты. Сообщив эти данные, а также поступающие на номер телефона потерпевшего СМС-коды, мошенник через интернет приложение банка получает доступ к счетам и может совершать переводы денежных средств на другие счета.

Алексей Белый напоминает, что сотрудники государственных органов и других компаний никогда не запрашивают конфиденциальную информацию, указанную на самой банковской карте, а именно срок окончания действия карты и код из трех цифр, расположенный на оборотной стороне карты (код проверки подлинности карты).

При поступлении подобных звонков необходимо, перезвонить телефонным номерам, указанным на официальных сайтах, самостоятельно.