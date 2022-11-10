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Алексей Белый о поправках в Конституцию, за которые он голосовал

Сегодня отмечается одна из значимых и памятных дат для нашего государства – день принятия главного документа страны.
 В 2020 году в России произошли важные конституционные преобразования. Они отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества, — такие слова предваряют комментарий президента Владимира Путина к Конституции.

 Руководитель проекта «Безопасный интернет» , специалист ГБУЗ АО «АКПБ» Алексей Белый голосовал в 2020 году за поправки, выделив IT-поправки в Конституции.

 — Поправка, прописывающая в качестве одного из полномочий государственной власти «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных» в современных условиях необходима.

 В виртуальном пространстве много угроз: от пропаганды терроризма и экстремизма и вербовки в подобные сообщества до интернет-мошенничества, от склонения к самоубийству до распространения наркотиков, подстрекательства к уличным беспорядкам и множество других противоправных деяний.

 Противодействие этим угрозам прописано в Конституции России, а значит, свидетельствует об осознании обществом всей важности борьбы за чистоту Интернета. Особенно это касается обеспечения прав детей и подростков, защиты их от шантажа, растления, буллинга (травли), вовлечения в преступную деятельность.

 Важно, что в статью 67 Конституции России добавлен пункт, посвященный детям: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, — подчеркнул Алексей Белый. 

12 декабрь 09:26 | : Политика

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