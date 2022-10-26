Земля - крестьянам, здоровье -детям

20 ноября - Всемирный день ребенка. Своими размышлениями на эту тему поделился региональный руководитель федерального проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый :
- 11 Миллионов детей в мире каждый год умирают от голода и болезней, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.
Многие из этих смертей и инвалидность вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины приносят тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру.
Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах.
В 2023 году в России будет введено единое пособие для семей с детьми, начиная с беременности и до достижения ребёнком 17 лет. Это важная мера государственной поддержки для наших семей.
Пусть в нашей стране будет рождаться как можно больше семей и детей, и все они будут здоровы и счастливы! - пожелал Алексей Белый.
Сейчас много говорят о нежелательном контенте в интернете. Безусловно одно - эта тема никак не должна касаться наших детей и подростков.
Алексей Белый, региональный руководитель федерального проекта "Безопасный интернет" поддерживает идею ограничить для несовершеннолетних доступ к подобного рода информации.
- Распространение контента в сети интернет, который в случае свободного доступа может нанести вред нравственному здоровью детей, необходимо ограничивать эффективными и понятными способами. Интернет не может и не должен быть пространством, где свободно распространяется информация, опасная для детей, речь в данном случае должна идти не только о порно, но и суицидальном контенте, пропаганде наркотиков и обо всем том, что может разрушить целостность человеческой личности.
- Лучшее лекарство от всех подростковых проблем, в том числе и от преждевременного интереса к порнографии – взаимное доверие между детьми и родителями. Однако, если желаемый уровень доверия еще не достигнут, поставьте компьютер так, чтобы вы могли, проходя мимо, ненавязчиво контролировать «похождения» своего ребенка в Сети. С самого начала не стоит разрешать пользоваться компьютером, когда взрослых нет дома.
Если сомневаетесь, что ребенок выполняет это правило, можно проверить, что именно он смотрел. Существуют также специальные программы-фильтры, которые позволяют заблокировать определенные слова, - предупредил Алексей Белый.
- Также дети являются одной из самых уязвимых категорий и часто становятся жертвами мошенников. И об этом тоже предупредил региональный руководитель федерального проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый:
Одна из самых распространенных схем обмана школьников связана с онлайн-играми. Злоумышленники начали создавать поддельные магазины, где предлагают геймерам услуги по обходу территориальных ограничений при покупке атрибутов для игры. В результате ребенок вводит данные банковской карты и лишается средств.
Вторая уловка основана на желании подростков быстро подзаработать в интернете. "Аферисты заманивают детей объявлениями о быстром и легком заработке, например, предлагают проходить тесты, участвовать в опросах, а якобы для перевода оплаты за работу требуют все данные карты и похищают средства", - пояснил Алексей Белый.
Третья схема предполагает создание фейковых интернет-магазинов с дешевой цифровой техникой, аксессуарами и другими популярными среди школьников товарами.
Еще один популярный прием аферистов связан с мессенджерами и социальными сетями. Злоумышленники могут взламывать аккаунты и через них просить друзей перевести деньги или рассылать ссылки на ресурсы с вредоносными программами.
- Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников, ведь предупреждён, значит вооружён - резюмировал Алексей Белый.