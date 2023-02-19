Алексей Белый считает, что электронным сигаретам не место в России

Госдума рассмотрит полный запрет вейпов в Российской Федерации.

Как сообщил руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый, инициирован полный запрет на ввоз в РФ и продажу электронных сигарет и жидкостей главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгой Тимофеевой.

Ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции будет возможно введен полный запрет на вейпы.

3 апреля члены комитета Тимофеевой совместно с представителями правительства, а также школьного и религиозного сообществ обсудили возможность полного запрета вейпов в России.

Руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый поддерживает полный запрет вейпов в РФ и отмечает , что электронные сигареты стали массово появляться в РФ в 2011 году. После открытия первых магазинов такой продукции в десять раз увеличилось количество подростков, употребляющих никотиносодержащие изделия на постоянной основе. О вреде для здоровья электронных сигарет предупредил сограждан Алексей Белый. Эксперт рассказал, что последнее время в России все большую популярность набирают электронные сигареты. Производители преподносят их как безопасную замену сигаретам, а сотрудники медорганизаций бьют тревогу. Все дело в том, что никотин – это чрезвычайно токсичное вещество, которое:

📌 вызывает сужение сосудов, повышает артериальное давление и значительно увеличивает нагрузку на сердце;

📌 приводит к повреждениям стенок сосудов и тканей сердца;

📌 увеличивает «вязкость» крови и повышает риск развития тромбозов, инфарктов и инсультов.

И даже, если в составе электронных сигарет никотин не заявлен, считать их безопасными не стоит. При нагревании компоненты жидкости подвергаются химическим реакциям, при которых выделяются вредные токсичные и канцерогенные вещества, повышающие риск развития целого ряда патологий, в том числе онкологических заболеваний, серьезных болезней сердца и органов дыхания. Ученые также установили, что ароматизаторы электронных сигарет способны стать причиной тяжелых аллергических реакций и серьезных заболеваний дыхательных путей.

Важно знать, что электронные сигареты не являются средством, помогающим бросить курить. Нет никаких фактов, доказывающих их эффективность в избавлении от никотиновой зависимости, – пояснил Алексей Белый , - напротив, многие курящие люди, попробовавшие данную продукцию, сочетают ее с традиционными сигаретами, то есть становятся «двойными» курильщиками. Для того чтобы помочь себе бросить курить лучше обратиться к специалисту, а не ставить эксперименты на своем здоровье!

Помните, безопасных способов курения не существует!

В России в последнее время курение вейпов часто стало приводить к травмам и даже летальным случаям у подростков. Так, в феврале Калининграде семиклассница впала в кому после того, как втайне от родителей покурила вейп. В апреле в Кемерово ученика пятого класса нашли мертвым во дворе дома. Предполагается, что он мог скончался после курения вейпа.

Также Алексей Белый напомнил об ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА КУРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ:

В настоящее время среди несовершеннолетних набирает популярность курения электронных сигарет.

Статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет курения табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Статья 6.24 КоАП РФ предусматривает ответственность граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, за нарушение вышеуказанного запрета. В соответствии с частью первой данной статьи граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

По смыслу действующего законодательства курение электронных сигарет, систем нагревания табака, а также кальянов в общественных местах в настоящее время приравнено к курению сигарет.

Таким образом, законодателем запрещено курить на территории и помещения школ, учреждений культуры и спорта; больниц; в поездах дальнего следования, судах, находящихся в дальнем плавании, на воздушных судах, всех видах общественного транспорта; в гостиницах; торговых центрах; помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления; лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; на детских площадках, пляжах и других общественных местах.

За нарушение указанного запрета подростки могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от ста до пятисот рублей.