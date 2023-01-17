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Архангельский специалист: Зависший в Интернете ребенок как причина для беспокойства

4 апреля — Международный день Интернета.

Интернет и социальные сети стали для всех привычными атрибутами повседневной жизни. Практически у каждого человека есть смартфон, через который он регулярно заходит в Сеть. И если некоторые люди проводят там по два часа, то подростки буквально живут в смартфонах.

Если раньше говорили о негативном влиянии излучения монитора на зрения школьников, то к лицензионным смартфонам такие претензии безосновательны. Производители используют современные матрицы, которые практически не оказывают влияния на зрительную систему. Однако наибольший вред причиняет контент.

Как защититься, и не превратить интернет в источник стресса, сообщил  руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый.

 Если раньше говорили о негативном влиянии излучения монитора на зрения школьников, то к смартфонам такие претензии безосновательны. Производители используют современные матрицы, которые практически не оказывают влияния на зрительную систему. Однако наибольший вред причиняет контент.

 — Не поддавайтесь призывам незнакомым вам людей и «уникальным предложениям». В последнее время активизировались разного рода мошенники: якобы собирают гуманитарную помощь, предлагают дешевую валюту, кредиты. Но на самом деле мошенники таким образом пытаются получить доступ к вашим персональным данным.

— Создайте резервные каналы связи на случай отключения привычных для вас соцсетей.  

— Ограничьте число каналов получения информации и уменьшите время их просмотра. Оставьте только официальные источники данных, которым вы доверяете.

 — Особое внимание уделите группам, на которые подписаны ваши дети. Вполне возможно, что они уже оказались под чьим-то влиянием.

По данным Лиги безопасного интернета, детям приходит массовая рассылка с украинской стороны. Дети с фальшивых или подменных номеров получают сообщения от незнакомцев о том, что якобы ситуация в России начала ухудшаться в связи с началом спецоперации, не говоря уже о том, что детям предлагается изменить Родине!

 В двух регионах Дальнего Востока и некоторых центральных регионах такие сообщения приходят целенаправленно именно на детские номера. Есть подозрение, что произошла утечка из какой-то базы или баз данных школьников (Сферум или иные аналогичные базы). На эту мысль Лигу безопасного интернета навело общение в одном из закрытых чатов провокаторов. Они прямо заявляют о планах рассылки именно на «детские симкарты» в России.

 — В этой ситуации особенно, дети подвергаются максимальному риску вовлечения в противоправные действия либо в мошеннические схемы, связанные с финансовыми ресурсами, поэтому родителям не стоит оставаться равнодушным к тому, где, с кем и как проводит время в интернет-пространстве ребёнок, — особо отметил Алексей Белый.

(верхнее фото с https://gl-media.com/GL_Deti/art2141.html)


04 апрель 08:30 | : Будни / Горячая тема

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