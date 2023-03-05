Алексей Белый: "Мы работаем не только в кабинете!"

В Архангельской области стартовал первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

С 13 по 24 марта 2023 года на территории Архангельской области пройдет первый этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

-Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявление и перекрытие каналов их поступления в регион, - сообщил специалист психиатрического и наркологического отделения помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый, а также консультация и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

А с 27 февраля по 5 марта проходила неделя Министерства здравоохранения, посвященная профилактике употребления наркотических веществ,

В данный момент одним из основных инструментов в профилактике употребления наркотических средств выбрана сеть Интернет – профилактические материалы транслируются через социальные сети, сайты и рекламу.

Интернет сегодня является основным каналом получения информации молодёжью, и именно поэтому контент социальной рекламы должен широко распространяться на всех площадках, а также быть максимально действенным и актуальным. В связи с этим в рамках межведомственного взаимодействия эксперт по профилактике употребления ПАВ и специалист психиатрического и наркологического отделения ГБУЗ АО «АКПБ» Алексей Белый подтвердил, что профилактическая работа не ограничивается рамками кабинета.

– Помимо выходов в учебные заведения и рейдов мы активно профилактируем нашу молодёжь, подростков и их родителей в интернете и социальных сетях. Например, на постоянной основе в различных средствах массовой информации публикуются статьи, посвящённые столь злободневной тематике, – сказал Алексей Белый.

Человек, начинающий употреблять ПАВ, сразу же встаёт на путь деградации личности. Наркотики поражают и разрушают организм изнутри, но если изменения в его работе можно не заметить не сразу, то изменения в душевном облике налицо.

Кроме того, наркоман становится безразличным к окружающей действительности, всё кажется серым, унылым и не представляющим интереса без вещества. Нарастает раздражительность, апатия, неудовлетворённость и необоснованная злость на окружающих. Внешне всё это проявляется вялостью, черствостью и лживостью.

Спустя время все интересы начинают вращаться вокруг наркотиков. Человек думает и говорит только о них, пытается найти способы их добычи. Из-за грубости и эгоизма, он теряет своих друзей. Старые знакомства постепенно утрачиваются и остаются только те, которые так или иначе связаны с наркотиками. Жертва деградирует и полностью теряет личную свободу. При этом пребывает в иллюзиях о том, что у него все хорошо. Принимая наркотики, это «хорошее» будет продолжаться безгранично долго, однако финал неутешителен – преждевременная смерть!

– Вы всегда можете обратиться за помощью к нам в отделение психиатрической и наркологической помощи детям или записаться на приём по номеру телефона 61-59-09 . Безопасность детей и их родителей всегда в приоритете у наших сотрудников, – отметил Алексей Белый и напомнил, что при обнаружении запрещённой к распространению информации в сети Интернет (записи, ссылки, фото, видео, призыв к покупке, реклама и т.д.) необходимо её заблокировать (сообщить администрации сайта или группы через кнопку «пожаловаться») и отправить анонимное сообщение о запрещённом контенте (наркотики, детская порнография, сообщения о суициде) через Единый реестр Роскомнадзора https://eais.rkn.gov.ru/ (вкладка «приём сообщений»).