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Каждый второй родитель мечтает, чтобы его дети поскорее стали зарабатывать

Законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних поддерживает каждый второй россиянин. Сторонников этой инициативы среди родителей подростков заметно больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из всех округов страны.

 В Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних, — если он будет принят, то для заключения трудового договора с подростками от 14 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. 

Каждый второй россиянин (49%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, тогда как лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвертый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.

 Сторонников упрощения процедуры подросткового трудоустройства больше среди россиян старше 45 лет (54%).

 Еще активнее поддерживают законопроект родители подростков: 66% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). При этом о наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 18% родителей: 8% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 10% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами и проч.).

 Опрос представителей работодателей показал, что большинство не принимает на работу несовершеннолетних (83%). Трудоустраивают подростков лишь 4% компаний, еще 10% берут их только на стажировку.

(фото с https://iskusstvo-info.ru

18 январь 07:28 | : Будни

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