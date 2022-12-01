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Бросать курить в новом году собирается только каждый девятый россиянин

Каждый второй россиянин одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению. Впрочем, среди заядлых курильщиков сторонников подобной инициативы в полтора раза меньше, чем среди тех, кто не курит. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 В Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. Каждый второй россиянин (50%) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Напротив, каждый четвертый (26%) возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет, к тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.

 Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодежи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (58%), меньше всего — среди курильщиков (35%). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 47% соответственно).

 Между тем среди никотинозависимых каждый девятый дает зарок бросить пагубную привычку с нового года (11%).

19 декабрь 07:30 | : Будни

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