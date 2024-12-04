Жюри Восьмого Arctic open: «У вас невероятно интеллектуальный зритель»

Только что закончилась пресс-конференция с членами жюри VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске на площадке ГТРК «Поморье».
Только тезисы.
Алексей Герман-младший (полный метр):
«В конкурсе было больше хороших фильмов, чем мы ожидали. С некоторых мне хотелось уйти, но было неудобно перед зрителями, которые смотрели, не отрываясь».
Владимир Котт (короткий метр):
«Отборщики фестиваля собрали всю палитру современного кинематографа. Здесь было кино для мыслящих людей».
Екатерина Пронько (документальное кино, уроженка здешних мест):
«Я запустила телевизионный проект о деревянном зодчестве, который будет сниматься, в том числе, и в Архангельской области».
Татьяна Мирошник (детское кино):
«Мы смогли поговорить онлайн с Индией и Ливаном… для детей это было настоящим открытием культурных границ. И четыре фильма про рыжих… тенденция?!».
Павел Марьяндышев (спецжюри от САФУ):
«Фильмы показали закулисную жизнь ученых, что интересно и пойдет на пользу при выборе профессии».
Общие тенденции, отмеченные всеми присутствующими:
- мировое и российское кино все больше становится женской территорией, это уже диалог, а не сплошной выпендреж;
- грани между авторским и зрительским кино практически стерты;
- в Архангельске очень интеллектуальный зритель и очень теплый прием.
Лауреаты кинофестиваля станут известны сегодня вечером.