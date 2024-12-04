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Жюри Восьмого Arctic open: «У вас невероятно интеллектуальный зритель»

Только что закончилась пресс-конференция с членами жюри VIII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске на площадке ГТРК «Поморье».

Только тезисы.

Алексей Герман-младший (полный метр):

«В конкурсе было больше хороших фильмов, чем мы ожидали. С некоторых мне хотелось уйти, но было неудобно перед зрителями, которые смотрели, не отрываясь».

Владимир Котт (короткий метр):

«Отборщики фестиваля собрали всю палитру современного кинематографа. Здесь было кино для мыслящих людей».

Екатерина Пронько (документальное кино, уроженка здешних мест):

«Я запустила телевизионный проект о деревянном зодчестве, который будет сниматься, в том числе, и в Архангельской области».

Татьяна Мирошник (детское кино):

«Мы смогли поговорить онлайн с Индией и Ливаном… для детей это было настоящим открытием культурных границ. И четыре фильма про рыжих… тенденция?!».

Павел Марьяндышев (спецжюри от САФУ):

«Фильмы показали закулисную жизнь ученых, что интересно и пойдет на пользу при выборе профессии».

Общие тенденции, отмеченные всеми присутствующими:

- мировое и российское кино все больше становится женской территорией, это уже диалог, а не сплошной выпендреж;

- грани между авторским и зрительским кино практически стерты;

- в Архангельске очень интеллектуальный зритель и очень теплый прием.

Лауреаты кинофестиваля станут известны сегодня вечером. 

08 декабрь 13:42 | : Культура

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