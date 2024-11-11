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VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

В Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова  традиционную «ледяную» ленточку разбил заслуженный артист России Александр Олешко, приглашённый гость церемонии открытия VIII ARCTIC OPEN, дав старт празднику кино в Архангельской области.

По фестивальной арктической дорожке прошли жюри, режиссёры, актёры, продюсеры, композиторы и другие участники киногрупп из России, Ирана, Индии, Казахстана и Киргизии, представляющие фильмы в Архангельске, авторы фильмов народного киноквеста и организаторы кинофестиваля.

«Фестиваль ARCTIC OPEN – это уже традиция, часть нашей культурной повестки, в какой-то степени часть культурного кода Севера. Мы видим, как инициатива группы единомышленников, некоммерческого сообщества превратилась в значимое событие. Проект сегодня поддержан Президентским фондом культурных инициатив, мы ежегодно стараемся его поддерживать из областного бюджета - это позиция руководства, поскольку кинофестиваль позволяет встретиться современным авторам, которые берут на себя смелость делать новый качественный продукт в кинематографе, и благодарным зрителям», - поприветствовал зал Иван Дементьев, заместитель председателя правительства Архангельской области.

Он также отметил важность смысловой составляющей кинофестиваля: тема семьи на ARCTIC OPEN, широкий спектр образовательной деятельности кинофестиваля и появление новой программы киносмотра – научно-популярного кино.

Открытие кинофестиваля началось с наград. Подарками от партнёров ARCTIC OPEN наградили лауреатов киноквеста «Создай своё кино. Семья Севера». Участники из Архангельска, Верхнетоемского муниципального округа, Онеги, Няндомы, Новодвинска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Алтай снимали видео о своей семье. Лучшие работы определили команды народного и профессионального жюри. Пять участников были отмечены подарками от спонсоров и партнёров кинофестиваля. Первое место в киноквесте заняла Арина Шаркова с фильмом о своей бабушке.

- Восьмой год мы вместе с вами, дорогие зрители, делаем этот народный кинофестиваль, он уже заслужил это звание: не только международный, но и народный A ARCTIC OPEN – открытая Арктика. Он начался не сегодня, а ещё 2 декабря, потому что наша акция, возникшая ещё на первом кинофестивале, «Большое кино – малым посёлкам» стартовала в четырёх населённых пунктах Архангельской области: Устьянский округ, Няндома, Котлас и Каргополь. Именно там встречали фестиваль, и туда приезжали режиссёры представлять свои фильмы. В путь, наш большой лайнер, по этим большим и малым островам всего нашего Русского Севера, - сказала Тамара Статикова, директор МКФ ARCTIC OPEN. 

На церемонии открытия также наградили победителей питчинга детских, любительских мультстудий Арктики – участников образовательной программы кинофестиваля. В Архангельске защищали перед жюри свои анимационные проекты представители 13 детских мультстудий из Архангельска, Северодвинска, нескольких районов Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области, Красноярского края и ЯНАО.

Гран-при питчинга получил проект «Мышонок и Снегирь» Ксении Носковой из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа.

В конкурсной программе киносмотра 70 фильмов из 17 стран. Вместе с участниками и зрителями в залах смотреть и оценивать киноработы будет профессиональное жюри.

В жюри кинофестиваля вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. В этом году судейские команды определят лауреатов в пяти номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное, фильмы для детей и юношества, впервые на фестивале — категория научно-популярное кино.

Председатель жюри полного метра Алексей Герман-младший присоединится к судейской команде 6 декабря. 

В рамках культурной программы Arctic open в пятницу, 6 декабря, в Архангельском музее ИЗО откроется экспозиция «Лидия Вертинская. Графика» - проект Благотворительного фонда актёров при содействии Национального фонда поддержки правообладателей.

В Музее художественного освоения Арктики имени Борисова А.А. при поддержке Центра социальных инноваций - Архангельск пройдут лекции приглашенного эксперта, киноведа и драматурга, режиссера Елизаветы Трусевич, посвященные моде в кино.

Кинофестиваль проходит с 5 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Лауреатов ARCTIC OPEN объявят на церемонии награждения в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова 8 декабря.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, САФУ, партнеров и спонсоров. 


06 декабрь 11:00 | : Горячая тема / Культура

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