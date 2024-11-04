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Большое жюри кинофестиваля в Архангельске возглавит Алексей Герман-младший

VIII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN объявляет состав жюри, куда вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. По традиции архангельского фестиваля у каждой номинации самостоятельный состав судейской комиссии.  В этом году их будет пять: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино и впервые специальная программа научно-популярного кино. 

Возглавит жюри полного метра Алексей Герман-младший, российский кинорежиссёр и сценарист. Его фильмы – обладатели призов Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. 

Алексей Герман – сын знаменитых родителей: кинорежиссёра Алексея Германа и сценаристки Светланы Кармалиты,  внук писателя Юрия Германа. Одна из масштабных работ кинорежиссера -  художественный фильм «Воздух» -  вышла в прокат в начале этого года. 

Также судить категорию полнометражных игровых фильмов будут Александра Ревенко, актриса театра и кино. В её фильмографии роли в «Серебряных коньках», «Движении вверх», «Лете» и других; Андрей Апостолов, главный редактор киностудии «Ленфильм», программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «ГорькийFest», преподаватель «Шанинки», киношколы «Индустрия» и ММУ.

В категорию полнометражных игровых фильмов входит 12 кинолент.

Председатель жюри короткометражного игрового кино Владимир Котт - российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер и монтажёр. Брат-близнец Александра Котта, который известен архангельским зрителям ещё и как жюри детской программы на кинофестивале «ARCTIC OPEN – детям» в 2023 году. Во внеконкурсной программе  Владимир Котт представит свой новый фильм «Мужчина и женщина» (16+). 

Также короткий метр судят Константин Маньковский, продюсер множества популярных сериалов, сценарист, режиссер, генеральный продюсер Black Box Production. Во время кинофестиваля он встретится со студентами Архангельского колледжа культуры и искусства, участниками мастерской «КиноОптика» и расскажет, какие киносценарии востребованы сегодня телеканалами и онлайн-кинотеатрами. 

В составе жюри короткого метра также Педрам Садраи, режиссёр, сценарист и продюсер из Ирана. В этой номинации представлено 20 короткометражных фильмов.

Самая многочисленная и «международная» категория кинофестиваля – документальное кино. Здесь членам жюри предстоит отсмотреть 22 документальных работы. Председатель судейской комиссии в док кино - директор отдела новостей телеканала «Россия. Культура» Екатерина Пронько. Её «коллеги» по судейству – шведский режиссёр-документалист и журналист Гунилла Брески. На кинофестивале режиссёр представит зрителям ретроспективный показ трёх фильмов во внеконкурсной программе. В жюри документального кино также  Реджис Тремблей, режиссёр из США, живущий с семьей в Ялте. 

Традиционно в отдельную категорию выделены фильмы для детей и юношества. В этой номинации представлено десять фильмов, среди них как полнометражные, так и короткометражные работы. Председатель судей номинации Татьяна Мирошник, продюсер, сценарист, режиссёр, руководитель студии детского кино «Кинонива». Также эту категорию судят Ирина Волкова, участник и лауреат международных и российских фестивалей, и Гулькаир Тиленбаева, продюсер, председатель ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызской Республики.

В отдельной номинации пять научно-популярных фильмов, создатели которых поборются за приз соорганизатора кинофестиваля Северного (Арктического) федерального университета – поездку в Арктику на исследовательском судне «Профессор Молчанов».

Возглавит жюри научно-популярного кино Павел Марьяндышев, доктор технических наук, доцент, исполняющий обязанности ректора САФУ им. М.В. Ломоносова. В судейской комиссии также Александр Сабуров, доцент, директор института стратегического развития Арктики САФУ, начальник экспедиции Арктического плавучего университета, и Анна Трофимова, заместитель начальника экспедиции по научной работе, сотрудник лаборатории арктического биомониторинга. 

Члены лены жюри приедут в Архангельск в дни VIII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN с 5 по 8 декабря. Они будут смотреть кино вместе со зрителями. Лауреатов кинофестиваля объявят на торжественной церемонии награждения в Архангельском театре драмы  им. М. В. Ломоносова 8 декабря.

VIII Международный кинофестиваль стран ARCTIC OPEN  реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», поддержан министерством культуры Архангельской области, партнерами и спонсорамиСоорганизатор – Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

Кинофестиваль пройдет c 5 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Няндомском, Каргопольском и Устьянском округах.  

25 ноябрь 10:26 | : Культура

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