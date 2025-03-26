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Фильмы архангельских документалистов имеют шанс попасть в кинозалы

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в 2026 году выделит субсидию в размере 15 млн рублей на продвижение документального кино.

Такое заявление сделала Элеонора Тухарели, генеральный продюсер ФПРК, на форуме регионального кинематографа «Новый вектор», который прошел 26-27 июня в подмосковной Истре.

«В следующем году мы выделим 15 млн рублей на продвижение авторского регионального кино. Конечно, для федерального проката это небольшие деньги, но для кинематографистов Уфы, Новосибирска, Саратова и других городов России это хорошая поддержка. Мы будем заниматься своего рода партизанским маркетингом. Наш слоган – “Смотри настоящее”. Мы хотим внести свой вклад в интеллектуальное развитие наших зрителей, поддержать думающую аудиторию, ведь правильные ценности и мысли можно донести через хороший док. Мы хотим быть антирыночными, находясь в рынке. Наша задача – привести док в кинозал, сделать так, чтобы люди смотрели документальное кино, потому что оно делает нас духовно богаче», – пояснила представитель ФПРК.

Напомним, что на полях форума «Новый вектор» ФПРК заявил о старте конкурса для игровых короткометражных фильмов.

«Это наш большой следующий шаг, мы всегда ищем не только перспективы, но и логику дальнейшего развития. Но переходя на новый этап в своей деятельности, мы конечно же, доводим до конца начатые проекты. Поэтому мы не “бросаем” наших документалистов, а лишь расширяем возможности для представителей киноотрасли, проживающих в регионах нашей страны», – подчеркнула Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Форум «Новый вектор», проходящий третий год подряд, в этот раз собрал более 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов России. Главной темой этого года был федеральный прокат документального кино. Участие в мероприятии приняли: Дмитрий Давиденко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России; режиссеры Сергей Дебижев, Иван Соснин, Юлия Киселева; Алексей Рязанцев, глава «Каро Премьер»; Роман Исаев, глава компаний ABK’PRO/RSP, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров; киновед и педагог Всеволод КоршуновАндрей Апостолов, программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest», педагог, представители онлайн-платформ, а также региональных киностудий, продюсерских центров, некоммерческих отраслевых организаций и т.д.

Организатор: Союз кинематографистов России при содействии ФПРК.

Партнер: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

04 июль 08:00 | : Культура

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