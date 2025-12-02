Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске покажут фильм о капитанах атомных ледоколов

В Архангельске покажут фильм «Путь» - «Лучший документальный фильм - 2025 года».

Картина режиссера Светланы Музыченко посвящена 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. Премьера состоялась в прошлом году, после чего фильм был представлен на многих кинофестивалях, а в январе 2026 года «Путь» получил награду XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл» в номинации «Лучший неигровой фильм» 2025 года.  

За время съёмок создатели побывали в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Дудинке и Норильске. Съемки проходили на ледоколах нового поколения – «Урал», «Арктика» и «Сибирь» и велись с воздуха, с дрейфующих льдин и из капитанской рубки.

Организаторы кинопоказов в Архангельске - Поморский культурный фонд «Берегиня» - включили этот фильм в действующий проект «Кинопанорама». 

«Фильм известного режиссера-документалиста, режиссёра службы документальных фильмов ВГТРК Светланы Музыченко - участник и призёр кинофестивалей в Москве, Екатеринбурге, Иркутске. Но особенно важно и символично показать картину именно в Архангельске - на   родине морского судостроения, городе - откуда все и начиналось. Такие фильмы нужно смотреть вместе - в большом зрительном зале, чтобы прожить их как общее событие. После показа к нам по онлайн-связи присоединится режиссер, чтобы лично ответить на вопросы зрителей», - рассказала Тамара Статикова, организатор кинопоказа, директор фонда „Берегиня“.

Гостем кинособытия в Архангельске станет Евгений Шкаруба, один из героев фильм «Путь», капитан, моряк, член Русского географического общества, руководитель и основатель Товарищества поморского судостроения «Морские практики» при САФУ. Именно он рассказывает в фильме о том, как поморы на своих судах первыми стали осваивать то, что позднее назовут Северным морским путём.

Их дело продолжили капитаны, ведущие свои ледоколы «за горизонт».

В фильме действующие капитаны-ледокольщики и ветераны освоения Арктики рассказывают, что их привело в профессию (кто-то буквально вырос на ледоколе, а кого-то Арктика «выбрала» сама), без прикрас делятся нюансами своей работы и жизни. 

«Мне всегда хотелось рассказать про Север: почему людей так манит этот край, почему в нем так много героического и красивого. «Путь» является большим полнометражным размышлением. В нем есть три уровня осознания самого понятия «путь». Путь человечества, мечтающего покорить Арктику, путь страны – через историю побед и открытий – и путь человека, связавшего свою судьбу с Арктикой», – делится режиссер картины Светлана Музыченко. 

Модератором встречи и обсуждения выступит Евгений Тенетов, историк, директор Северного морского музея. 

Документальный фильм "Путь" будет интересен тем, кто интересуется освоением Арктики, школьникам и студентам, всем, кого волнуют живые истории,  вдохновляют профессии, связанные с морем, техникой и настоящим риском.

Премьера фильма в Архангельске состоится 15 апреля в 18:30 в рамках "КиноСреды в ДНТ". Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, 1, концертный зал. 

Билеты - https://quicktickets.ru/arhangelsk-bereginya/e300?ysclid=mnhmmlrq4s593788857

Новости в группе ВК кинофестиваля Arctic open - Открытая Арктика.

В рамках регионального проката ПКФ «Берегиня» планирует показ фильма в кинозалах Архангельской области. 

О фильме:
 «ПУТЬ» /документальный/ 2025 год/ режиссер  Светлана Музыченко /54 мин/ 6+
 Тысячи километров снежного безмолвия, суровые морозы и пронизывающий ветер, обманчиво хрупкая красота льда. Это Арктика, край земли, где, по словам одного из героев фильма, душа человека встречается с космосом. Здесь творилась история огромной страны – прокладывался Северный морской путь. В этом фильме прошлое встречается с настоящим, и сегодняшние герои, капитаны и команды сверхмощных атомных ледоколов, как и их предшественники, отправляются в рейс, даже не предполагая, что их ждет, какие испытания готовит им долгая арктическая дорога.

Производство: ООО «Свободная мысль» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

О режиссере:

 Светлана Леонидовна Музыченко - режиссёр документального и игрового кино. Участник и призёр многих международных фестивалей. В настоящее время — режиссёр службы документальных фильмов ВГТРК.

Соорганизатор кинопоказа в Архангельске, площадка - ГКУК Архангельской области "Дом народного творчества"       

                   

04 апрель 12:21 | : Культура

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (65)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20