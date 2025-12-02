В Архангельске покажут фильм о капитанах атомных ледоколов

В Архангельске покажут фильм «Путь» - «Лучший документальный фильм - 2025 года».

Картина режиссера Светланы Музыченко посвящена 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. Премьера состоялась в прошлом году, после чего фильм был представлен на многих кинофестивалях, а в январе 2026 года «Путь» получил награду XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл» в номинации «Лучший неигровой фильм» 2025 года.

За время съёмок создатели побывали в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Дудинке и Норильске. Съемки проходили на ледоколах нового поколения – «Урал», «Арктика» и «Сибирь» и велись с воздуха, с дрейфующих льдин и из капитанской рубки.

Организаторы кинопоказов в Архангельске - Поморский культурный фонд «Берегиня» - включили этот фильм в действующий проект «Кинопанорама».

«Фильм известного режиссера-документалиста, режиссёра службы документальных фильмов ВГТРК Светланы Музыченко - участник и призёр кинофестивалей в Москве, Екатеринбурге, Иркутске. Но особенно важно и символично показать картину именно в Архангельске - на родине морского судостроения, городе - откуда все и начиналось. Такие фильмы нужно смотреть вместе - в большом зрительном зале, чтобы прожить их как общее событие. После показа к нам по онлайн-связи присоединится режиссер, чтобы лично ответить на вопросы зрителей», - рассказала Тамара Статикова, организатор кинопоказа, директор фонда „Берегиня“.

Гостем кинособытия в Архангельске станет Евгений Шкаруба, один из героев фильм «Путь», капитан, моряк, член Русского географического общества, руководитель и основатель Товарищества поморского судостроения «Морские практики» при САФУ. Именно он рассказывает в фильме о том, как поморы на своих судах первыми стали осваивать то, что позднее назовут Северным морским путём.

Их дело продолжили капитаны, ведущие свои ледоколы «за горизонт».

В фильме действующие капитаны-ледокольщики и ветераны освоения Арктики рассказывают, что их привело в профессию (кто-то буквально вырос на ледоколе, а кого-то Арктика «выбрала» сама), без прикрас делятся нюансами своей работы и жизни.

«Мне всегда хотелось рассказать про Север: почему людей так манит этот край, почему в нем так много героического и красивого. «Путь» является большим полнометражным размышлением. В нем есть три уровня осознания самого понятия «путь». Путь человечества, мечтающего покорить Арктику, путь страны – через историю побед и открытий – и путь человека, связавшего свою судьбу с Арктикой», – делится режиссер картины Светлана Музыченко.

Модератором встречи и обсуждения выступит Евгений Тенетов, историк, директор Северного морского музея.

Документальный фильм "Путь" будет интересен тем, кто интересуется освоением Арктики, школьникам и студентам, всем, кого волнуют живые истории, вдохновляют профессии, связанные с морем, техникой и настоящим риском.

Премьера фильма в Архангельске состоится 15 апреля в 18:30 в рамках "КиноСреды в ДНТ". Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, 1, концертный зал.

В рамках регионального проката ПКФ «Берегиня» планирует показ фильма в кинозалах Архангельской области.

О фильме:

«ПУТЬ» /документальный/ 2025 год/ режиссер Светлана Музыченко /54 мин/ 6+

Тысячи километров снежного безмолвия, суровые морозы и пронизывающий ветер, обманчиво хрупкая красота льда. Это Арктика, край земли, где, по словам одного из героев фильма, душа человека встречается с космосом. Здесь творилась история огромной страны – прокладывался Северный морской путь. В этом фильме прошлое встречается с настоящим, и сегодняшние герои, капитаны и команды сверхмощных атомных ледоколов, как и их предшественники, отправляются в рейс, даже не предполагая, что их ждет, какие испытания готовит им долгая арктическая дорога.

Производство: ООО «Свободная мысль» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

О режиссере:

Светлана Леонидовна Музыченко - режиссёр документального и игрового кино. Участник и призёр многих международных фестивалей. В настоящее время — режиссёр службы документальных фильмов ВГТРК.

Соорганизатор кинопоказа в Архангельске, площадка - ГКУК Архангельской области "Дом народного творчества"