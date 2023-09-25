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Фильм о Соловках получил главный приз на кинофестивале в США

Документальный фильм режиссёра Сергея Дебижева «Святой Архипелаг» получил  главный приз на кинофестивале в США.

Кинолента о жизни Соловецкого монастыря на Great Lakes Christian Film Festival завоевала главную награду - the Best of the Fest, а также победила в номинациях  «Самый лучший фильм кинофестиваля» , «Лучший документальный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы».

Картину об одном из важнейших духовных центров России сняли при поддержке Минкультуры РФ. Музыку к фильму написал известнейший рок-музыкант - Вячеслав Бутусов (экс-«Наутилус Помпилиус»).

Фильм «Святой архипелаг» уже завоевал более 30 наград, уже 8 месяцев в прокате по всей стране.

08 ноябрь 09:03 | : Культура

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