«Оскар – 2025»: Борисов пролетел, но…

Наши надежды на первый в истории русского кино приз за актерскую работу не оправдались. Тем не менее, «Анора» с группой российских актеров стала триумфатором церемонии. Что говорит или о падении уровня американского кинематографа в целом, или о протестном голосовании киноакадемиков по туманным причинам.

Итак:

«Лучший фильм» — «Анора»

«Лучший режиссер» — Шон Бэйкер, «Анора»

«Лучшая актриса» — Майки Мэдисон, «Анора»

«Лучший актер» — Эдриан Броуди, «Бруталист»

«Лучшая актриса второго плана» — Зои Салдана

«Лучший актер второго плана» — Киран Калкин

«Лучший оригинальный сценарий» — «Анора»

«Лучший анимационный фильм» — «Поток»

«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»

«Лучший дизайн костюмов» — «Злая»

«Лучший адаптированный сценарий» — «Конклав»

«Лучший макияж и прически» — «Субстанция»

«Лучший монтаж» — «Анора»

«Лучший работа художника-постановщика» — «Злая»

«Лучшая песня» — El Mal из «Эмилии Перес»

«Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли», «Лучший документальный короткометражный фильм» — «Единственная девушка в оркестре». «Дюна» получила статуэтку за лучший звук, а «Дюна: Часть вторая» — за лучшие визуальные эффекты. Лучший игровой короткометражный фильм — «Я не робот», лучшая операторская работа — «Бруталист», лучший международный фильм — «Я все еще здесь» из Бразилии, а лучший саундтрек — «Бруталист».