В Архангельске триумфально прошел конкурс "Успех"

В День работника культуры России в Архангельском городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодного городского конкурса «Успех».

Этот конкурс, учрежденный Главой городского округа «Город Архангельск» в 2005 году, направлен на поддержку и поощрение руководителей и работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, внесших значительный вклад в развитие культурной сферы города и раскрытие творческого потенциала архангелогородцев.

В церемонии награждения приняли участие Глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. В начале мероприятия первые лица города поздравили Северный русский народный хор со 100-летним юбилеем, вручив Почетные грамоты директору коллектива Наталье Асадчик.

В своем обращении к работникам культуры Иван Воронцов особо выделил их неоценимую роль, особенно в непростые времена:

«Дорогие друзья! Сегодня мы чествуем лауреатов конкурса «Успех» – награды для самых талантливых, творческих и лучших в своём деле. Независимо от того, кто станет обладателем премии Главы Архангельска, все вы, без исключения, являетесь её победителями. От лица депутатов Архангельской городской Думы хочу выразить вам глубокую благодарность за ваш труд.

Культура – это не просто совокупность общественных норм, это про здоровый эмоциональный климат населения. Во все времена, даже в самые тяжёлые – будь то Великая Отечественная война, перестройка или другие испытания – культура всегда была тем свежим воздухом, который поддерживал, давал надежду на лучшее, разгружал людей как эмоционально, так и физически.

И в сегодняшнее время культура играет важнейшую, особую роль в жизни нашего города, являясь точками притяжения – это и культурные центры, библиотеки, и многое другое. Спасибо всем за вашу работу, за ту радость, которую вы несёте людям. Желаю вам творческих успехов и, конечно же, благодарных зрителей, читателей и слушателей!»

Депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина и Елена Ануфриева также присоединились к поздравлениям. Ольга Шананина отметила: «Культура – это фундамент общества, и благодаря вашему ежедневному труду Архангельск сохраняет и приумножает свои духовные ценности». Елена Ануфриева добавила: «Ваша работа вдохновляет и объединяет людей, создавая неповторимую атмосферу в нашем городе. Желаем вам новых творческих успехов и неиссякаемой энергии!»

На конкурс «Успех» в 2026 году поступило десятки заявок, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и активности работников культуры Архангельска. Победителям были вручены почетные грамоты, благодарности и подарки.



