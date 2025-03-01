Иван Воронцов: "Работники культуры делают нашу жизнь богаче и интересней"

Поздравление с профессиональным праздником от председателя Архангельской городской Думы:

От имени Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работников культуры России!



Ваш труд — это не только творчество и искусство, но и огромная ответственность перед жителями нашего города, перед любителями культуры, перед будущими поколениями. Вы развиваете и приумножаете культурную жизнь Архангельска, создаёте новые произведения, организуете яркие и запоминающиеся события и праздники, делая жизнь архангелогородцев культурнее, интереснее и добрее.



Благодарю вас за преданность делу, профессионализм и талант. Желаю крепкого здоровья, новых творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии и благодарных зрителей!