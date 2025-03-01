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Иван Воронцов: "Работники культуры делают нашу жизнь богаче и интересней"

Поздравление с профессиональным праздником от председателя Архангельской городской Думы:

- Дорогие работники культуры Архангельска!

От имени Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работников культуры России!

 Ваш труд — это не только творчество и искусство, но и огромная ответственность перед жителями нашего города, перед любителями культуры, перед будущими поколениями. Вы развиваете и приумножаете культурную жизнь Архангельска, создаёте новые произведения, организуете яркие и запоминающиеся события и праздники, делая жизнь архангелогородцев культурнее, интереснее и добрее.

 Благодарю вас за преданность делу, профессионализм и талант. Желаю крепкого здоровья, новых творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии и благодарных зрителей!

 С уважением,
 председатель Архангельской городской Думы Иван Александрович Воронцов

 

25 март 09:47 | : Культура

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