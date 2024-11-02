"Соломбала-Арт" - 90 лет как с куста

Коллектив старейшего учреждения культуры в столице Поморья с радостью принимает поздравления по случаю своего 90-летия.



Под руководством Марины Малаховой, большая команда МУК «Соломбала-Арт» готовится отметить эту знаменательную дату.



Культурный центр «Соломбала-Арт» был основан в 1934 году как Дом культуры судоремонтного завода «Красная кузница». В 1993 году на его базе было создано социально-культурное объединение «Соломбала-Арт», а в 2003 году оно объединилось с Муниципальным учреждением культуры «Архангельский центр городских праздников «Соломбала-Арт».



Сегодня «Соломбала-Арт» представляет собой динамично развивающееся учреждение культуры с более чем 20 клубными формированиями и творческими коллективами, в которых занимается около 800 человек в возрасте от 3 до 80 лет.



Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов принял участие в торжественной церемонии награждения сотрудников учреждения. Он вручил Благодарственный адрес директору Марине Викторовне Малаховой и Почетные грамоты городской Думы лучшим сотрудникам культурного центра.



Иван Александрович с удовольствием отметил: «Мне очень приятно видеть всю команду «культурного сердца» Соломбалы сегодня. Вы — старейшее учреждение культуры Архангельска. Буквально 11 лет назад благодаря вашим усилиям наш город получил статус «Архангельск — родина Снеговика». И мы до сих пор гордимся этим.



Как родители, мы с нетерпением ждем новогодних праздников под крылом вашего учреждения. Для нас это начало новогодних каникул, а для вас — начало нового рабочего года.

Дорогие друзья, я внимательно изучил вашу историю и те заслуженные награды, которые вы получаете. Все ваши флагманские проекты собирают поклонников не только из разных районов области, но и из регионов нашей страны. Это говорит о профессионализме и сплоченности вашего коллектива.



Это вызывает гордость и восхищение. Ваш коллектив поистине уникален. От лица Архангельской городской Думы и от себя лично я желаю вам творческого вдохновения и движения вперёд! С праздником!»



А уже в эту субботу, 16 ноября, для жителей города пройдет гала-концерт в честь 90-летия «Соломбала-Арт».



