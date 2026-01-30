Год культуры, говорите? В Онеге собираются закрыть ДК

Об этом сообщил депутата Онежского МО Эдуард Володенков:

- Буквально три дня назад ко мне, как к депутату окружного собрания, обратились «неравнодушные жители ЛДК», как они себя назвали, то есть микрорайона «Завод». Просят «не допустить прекращения деятельности Дома культуры микрорайона «Завод». Под обращением почти тысяча подписей. Его уже отправили и.о.главы округа, заместителю главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела культуры, туризма и спорта Павлу Смагину, директору Онежского Дворца культуры Татьяне Третьяковой, заодно министрам культуры Архангельской области и РФ.

Но опасаются, что их обращение окажется гласом вопиющего в пустыне, и попросили опубликовать его на своей странице. Что я и делаю.

Что же вызвало такую реакцию работников дома культуры и жителей «Завода»? Ведь ещё совсем недавно 16 февраля этого года на Совете председателей (при депутатах) тот же Павел Смагин говорил, что клуб на ЛДК выиграл конкурс, речь шла примерно про один миллион рублей. Зал, говорил, обновлять будем в клубе. Говорил еще, что до 1 июня клуб закрывать не будут, с 1 июня все работники клуба уйдут в отпуск, а в сентябре, мол, смотря по состоянию ремонтных работ и ситуации... возможно будем рассматривать вопрос по срокам закрытия. Так Смагин глаголил...

Жителям же стало известно (Онега город маленький), что «Отделом культуры, туризма и спорта Администрации Онежского муниципального округа Архангельской области принято решение о прекращении деятельности Дома культуры микрорайона «Завод»… по причине нерентабельности». Сотрудников уже о закрытии уведомили. С 1 апреля. Поздравили, так сказать, с днем дурака!

В психологии это называется когнитивный диссонанс или ментальный дискомфорт. На словах конкурсы выигрывают, миллионы получают, зрительный зал обновлять собираются в доме культуры.

А на деле этот самый дом культуры закрывают. Хотя тут уже не диссонансом, а управленческим маразмом пахнет.

Вот такой у нас в Онеге веселенький Год культуры Русского Севера, объявленный губернатором Цыбульским, устраивает местная администрация. Микрорайон на 3000 человек с затрудненной транспортной доступностью оставляют без очага культуры. Перебьются.

А самым охочим до культуры предложили до ДК в Онегу по дороге топать пешочком 5,1 км. Тротуаров нет. Автобус ходит, в лучшем случае, один раз в час-полтора, а на такси при нынешнем уровне зарплат и пенсий не наездишься.

Наверно, именно так понимает онежская администрация Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. №309, где сказано о первоочередных национальных идеях:

а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Со своей стороны, постараюсь сделать всё возможное, в пределах своих полномочий, чтобы администрация округа не погасила очаг культуры в микрорайоне «Завод».