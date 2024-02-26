Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директору Дворца культуры и спорта в Шенкурске вкатили штраф за левый концерт

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры и спорта».

Установлено, что при заключении муниципального контракта по организации концерта в здании МБУК «Дворец культуры и спорта» не получено согласие собственника муниципального имущества – администрации Шенкурского муниципального округа – на использование помещений учреждения.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Виноградовского судебного района директор МБУК «Дворец культуры и спорта» признана виновной  по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 400 рублей.

25 март 15:02 | : Скандалы

Главные новости


Сельцо. История жизни
Александр Цыбульский отменил все массовые мероприятия в Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (268)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20