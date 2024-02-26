Директору Дворца культуры и спорта в Шенкурске вкатили штраф за левый концерт

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры и спорта».

Установлено, что при заключении муниципального контракта по организации концерта в здании МБУК «Дворец культуры и спорта» не получено согласие собственника муниципального имущества – администрации Шенкурского муниципального округа – на использование помещений учреждения.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Виноградовского судебного района директор МБУК «Дворец культуры и спорта» признана виновной по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 400 рублей.