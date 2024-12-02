Новый Дом культуры в Устьянском округе распахнул свои двери

В пос. Квазеньга Устьянского округа открыли Дом культуры в рамках Народной программы «Единой России»..

Он был построен в уходящем году благодаря совместной работе администрации округа, Группы компаний "УЛК", предпринимателя Виктора Бобина, общественного совета Квазеньги и всех неравнодушных жителей посёлка.

Глава администрации Устьянского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Котлов, председатель Собрания депутатов Юлия Пачина (фракция «Единая Россия»), начальник Управления культуры, спорта и туризма Анна Лютова поблагодарили всех жителей поселка и работников Дома культуры за качественную и слаженную работу и подчеркнул важность реализации Народной программы "Единой России".

За строительство объекта индивидуальному предпринимателю Виктору Бобину была торжественно вручена Благодарность главы.

Это большой подарок всем жителям Квазеньги, которые получили современное учреждение культуры, отвечающее стандартам качества предоставления услуг, а участникам художественной самодеятельности посёлка - возможность развивать свое творчество в новом, красивом, тёплом и светлом здании!

Ещё осенью возле нового ДК была благоустроена прилегающая территория, а чуть ранее установлена современная детская площадка, что очень украсило внешний вид посёлка.

Для гостей мероприятия Дом культуры подготовил небольшой праздничный концерт. На новой сцене выступили местные артисты с творческими номерами. Громкими аплодисментами зрители встречали звонкие песни!

У Дома культуры начался новый этап творческой жизни, интересный и яркий! Так пусть же его двери будут всегда открыты для местных жителей, а Дом культуры радует их своими мероприятиями!