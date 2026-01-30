Архангельский священник организовал встречу школьников с писателем

Настоятель Ильинского храма на Кегострове священник Сергий Бычков организовал встречу писателя Михаила Пестерева с учениками 70-й школы Архангельска.

В беседе также поучаствовала сотрудница библиотеки Н.К. Жернакова Татьяна Клюкина. Мероприятие приурочили к школьной неделе гуманитарных наук.

«Писатель рассказал о себе и о своем творчестве, ️представил новую книгу «Поле Василёво. Невский рассказ». Сборник посвящен воспоминаниям о счастливом детстве, о дорогих родителях, любимых бабушках и дедушках, о своей малой Родине – деревне. Татьяна Александровна проникновенно зачитывала отрывки из книги и стихи», — пояснил отец Сергий Бычков.

В конце мероприятия всем ребятам вручили памятные закладки с автографом Михаила Пестерева.

Михаил Иванович Пестерев живет и работает в Архангельске, он автор нескольких десятков стихотворений, рассказов «Раенька» и «Капитан», художник в технике рисования «масломакрос».