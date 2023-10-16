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Архангельский священник организовал концерт в Центре "Родник"

    Настоятель архангельского храма Матроны Московской священник Александр Григорьев организовал концерт в реабилитационном центре «Родник». Для проживающих там они представили музыкально-прозаическую композицию.

    Отец Александр и его сын Никита исполнили для слушателей дуэты для скрипок И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, Ф. Джеминиани, В. А. Моцарта, Я. Ваньхаля. Педагог воскресной школы Татьяна Ермолова прочитала рассказ Бориса Екимова «Говори мама, говори!», а также произведения Ирины Рогалевой «Котенок Господа Бога» и «Как зло с добром боролось».

    «Концерт собрал немало любителей классической музыки и прозы, — отметил отец Александр Григорьев. — Мы постарались передать зрителям красоту и гармонию замечательных произведений великих композиторов, а чтение трогательных рассказов в исполнении Татьяны Анатольевны не оставило никого равнодушным».

    В продолжение встречи священник порассуждал о безграничной любви Бога к человеку на примере притчи о блудном сыне и пожелал проживающим в «Роднике» мира, благополучия и всецелого упования на Господа Иисуса Христа.

    Затем гости раздали сладкие подарки и продукты первой необходимости.

    Отметим, что центр реабилитации «Родник» создан в 1995 году на базе бывшего санатория-профилактория акционерного общества «Архстрой» для оказания квалифицированной медицинской, психологической, педагогической помощи и санаторного лечения инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан, проживающих на территории Архангельской области. Также в центре действует пункт временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Республик. 

(по материалам Архангельской епархии)


01 декабрь 09:18 | : Культура / Верую

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