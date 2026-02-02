Талантливые дети спели в храме на Жаровихе

Детский хор отделения православного пения архангельской Первой музыкальной школы имени Ю.И. Казакова 15 февраля спел за Божественной литургией в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Жаровихе.

В этот день отмечается праздник Сретения Господня и День православной молодежи.

Совершили Божественную литургию настоятель храма священник Феликс Сумароков и хормейстер отделения священник Михаил Попов.

Управлял хором Антоний Попов.

После богослужения юные певчие порадовали прихожан концертом духовной музыки.

Руководитель отделения православного пения Елена Бускина приглашает всех на концерты духовной музыки. Следить за анонсами можно на странице Елены Валентиновны.