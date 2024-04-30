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День славянской культуры в Архангельске был украшен детским концертом

    Воспитанники отделения православного пения архангельской Первой музыкальной школы имени Ю.И. Казакова дали концерт в архангельских Гостиных дворах. Выступление приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.

    Прозвучали номера юных солистов и сводный хор «Архангельский глас», а также духовные песнопения, песни и романсы на стихи А. С. Пушкина, патриотические песни.

    «Ура! Да, здравствует русский язык и славянская письменность! Праздник состоялся! — написала на своей странице ВКонтакте руководитель отделения, педагог Елена Бускина. — Благодарю моих замечательных друзей , учеников, родителей, коллег музыкантов, работников музея! Особая благодарность и поклон иерею Дмитрию Костюченко! В этом году исполнилось пять лет, как он является неизменным ведущим нашего традиционного концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры! Спаси вас Бог, батюшка!»

    Напомним, отделение «Основы музыкального исполнительства. Православное пение» в ДМШ №1 открыто по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в 2020 году. Дети изучают хоровое пение, сольфеджио, основы православной культуры. Программа включает также предметы «Постановка голоса» и «Фортепиано».

    Курс состоит из следующих репертуарно-жанровых блоков: композиторская музыка, музыкальный фольклор, песнопения церковных праздников Рождества Христова и Пасхи, тропарное осмогласие, песни духовно-патриотического содержания.

    Отметим, что по программе «Основы музыкального исполнительства. Православное пение» продолжается набор в 1 класс. Срок обучения — четыре года, возраст поступающих 7–12 лет. 

31 май 12:17 | : Культура / Верую

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