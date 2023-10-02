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Фестиваль духовной музыки "Ангельский собор" пройдет в Архангельске

    I областной фестиваль русской духовной музыки «Ангельский собор», посвященный дню Архангела Михаила и 440-летию Архангельска, пройдет в областной столице 21 ноября. Благословил начинание митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий

    Начало концерта в 18:00. В биржевом зале архангельских гостиных дворов перед зрителями выступят:

    — Сводный хор Архангельской епархии «Архангельский глас» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер Гафарова Александра);

    — Хор ДМШ №1 Баренцева региона отделения «Православное пение» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер иерей Михаил Попов);

    — Вокальный ансамбль матушек (хормейстер Гафарова Александра);

    — Вокальный ансамбль молодежного отдела Архангельской епархии (регент Анна Ширяева);

    — Хор Успенского храма Архангельска (регент Любовь Беседина);

    — Толочина Анастасия (концертмейстер Попкова Наталья Максимовна);

    — Мария Повилайтис (концертмейстер Анна Ширяева);

    — Анастасия Смирнова (концертмейстер Анна Ширяева);

    — Академический народный хоровой коллектив досугового центра «Зенит» (п. Плесецк, руководитель Лысцева Нина Вячеславовна);

    —Вокальная группа «Маэстро» ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);

    — Детский творческий коллектив ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);

    — Хор 5-х 6-х классов ДШИ №31 г. Архангельска (руководитель Булгакова Лилия Николаевна, концертмейстер Кириченко Наталья Валерьевна);

    — Хор «Консонанс» ДМШ №1 Баренцева региона (руководитель Ратникова Анастасия Сергеевна, концертмейстер Рассыхаева Анастасия Ивановна). 

(по материалам Архангельской епархии)

17 ноябрь 09:19 | : Культура / Верую

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