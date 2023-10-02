Фестиваль духовной музыки "Ангельский собор" пройдет в Архангельске

I областной фестиваль русской духовной музыки «Ангельский собор», посвященный дню Архангела Михаила и 440-летию Архангельска, пройдет в областной столице 21 ноября. Благословил начинание митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий
Начало концерта в 18:00. В биржевом зале архангельских гостиных дворов перед зрителями выступят:
— Сводный хор Архангельской епархии «Архангельский глас» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер Гафарова Александра);
— Хор ДМШ №1 Баренцева региона отделения «Православное пение» (руководитель Бускина Елена Валентиновна, хормейстер иерей Михаил Попов);
— Вокальный ансамбль матушек (хормейстер Гафарова Александра);
— Вокальный ансамбль молодежного отдела Архангельской епархии (регент Анна Ширяева);
— Хор Успенского храма Архангельска (регент Любовь Беседина);
— Толочина Анастасия (концертмейстер Попкова Наталья Максимовна);
— Мария Повилайтис (концертмейстер Анна Ширяева);
— Анастасия Смирнова (концертмейстер Анна Ширяева);
— Академический народный хоровой коллектив досугового центра «Зенит» (п. Плесецк, руководитель Лысцева Нина Вячеславовна);
—Вокальная группа «Маэстро» ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);
— Детский творческий коллектив ДШИ №36 (г. Северодвинск, руководитель Копылова Людмила Вениаминовна);
— Хор 5-х 6-х классов ДШИ №31 г. Архангельска (руководитель Булгакова Лилия Николаевна, концертмейстер Кириченко Наталья Валерьевна);
— Хор «Консонанс» ДМШ №1 Баренцева региона (руководитель Ратникова Анастасия Сергеевна, концертмейстер Рассыхаева Анастасия Ивановна).
(по материалам Архангельской епархии)